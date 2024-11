Amazon sta inviando un’email a tutti i suoi clienti: il motivo è serio

Sta inviando un’email importantissima a tutti i suoi clienti: se la ricevi non cestinarla prima di leggerla, ne va della tua sicurezza!

Amazon è senza dubbi una delle piattaforme e-commerce più utilizzate al mondo. Si tratta di un vero e proprio colosso degli acquisti online, che nel corso del tempo si è distinto per professionalità, precisione ed affidabilità. Grazie ad Amazon possiamo dire che sono stati sdoganati molti dei pregiudizi legati allo shopping su Internet.

E proprio a conferma della sua serietà, recentemente Amazon ha iniziato ad inviare ai suoi clienti una email molto importante che ci tiene a metterli in guardia su alcuni aspetti ben precisi. Se per caso anche tu dovessi riceverla non cestinarla prima di averla letta perché ne va della tua sicurezza!

Amazon sta inviando un’email importantissima a tutti i suoi clienti

Come abbiamo anticipato, è stato segnalato che Amazon di recente ha iniziato ad inviare a tutti i suoi clienti un’email in cui vuole informarli a proposito delle possibili truffe che ogni giorno circolano in rete e che spesso coinvolgono anche la nota piattaforma e-commerce. Non di rado, infatti, hacker e truffatori inviano agli utenti messaggi a nome di Amazon per cercare di sottrarre loro dati sensibili e somme di denaro.

Per questo motivo il colosso americano ha deciso di mettere in guardia tutti, fornendo delle indicazioni concrete per smascherare eventuali inganni. I truffatori potrebbero di fatto chiamare o inviare messaggi ed e-mail in cui informano che si è verificata un’attività non autorizzata o fraudolenta sull’account Amazon. In questo modo spingono l’utente a fornire informazioni personali o credenziali di accesso per “verificare” l’account. Il tutto facendo leva sull’urgenza della situazione e, quindi, sull’emotività della vittima.

Amazon, a tal proposito, ci tiene a precisare che non chiederà mai ai suoi utenti di rivelare la password, la password monouso (OTP) di accesso all’account o di verificare informazioni personali sensibili al telefono. In caso di ulteriori dubbi la piattaforma invita gli utenti a visitare il Centro messaggi su Amazon.it per visualizzare i messaggi di posta elettronica autentici di Amazon.

Inoltre, ricorda che il Servizio Clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per aiutare i clienti a rispondere a qualsiasi domanda. Infine, qualora si dovessero ricevere comunicazioni che si sospetta possano non provenire da Amazon, è bene segnalarlo all’indirizzo amazon.it/reportascam.

Come sempre, per proteggersi dalle truffe online, è buona norma controllare la veridicità dell’indirizzo email del mittente, il logo e se nel messaggio sono presenti errori ortografici. Ancora, per nessun motivo, bisogna scaricare allegati o cliccare su link esterni. Oppure fornire i propri dati.