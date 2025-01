Amazon vuole rimborsare i clienti, sta inviando mail a tutti: “Ti informiamo che…”

Amazon vuole rimborsare i suoi clienti e per farlo sta inviando una mail a tutti: ecco come procedere.

L’azienda statunitense è celebre a livello internazionale per essere il sito di e-commerce più grande al mondo, con milioni di clienti che ogni giorno lo utilizzano per i loro acquisti, potendo contare su un ampio catalogo di prodotti. Amazon ha deciso di dare agli utenti la possibilità di ottenere un rimborso e, al momento, sta contattando tutti tramite una mail.

I clienti di Amazon sanno che è permesso effettuare resi sugli acquisti ottenendo un rimborso. L’azienda deve la sua fama anche all’affidabilità e – qualora un prodotto dovesse risultare danneggiato, difettoso, diverso dalla descrizione, o semplicemente in caso di ripensamento – gli utenti possono restituirlo accedendo alla sezione I miei ordini.

Tutto ciò che bisogna fare è imballare nuovamente l’articolo e procedere con la sua consegna al corriere: il costo del prodotto verrà risarcito interamente. Eppure, il rimborso che il sito di e-commerce sta offrendo al momento ai suoi clienti è di natura diversa: riguarda l’abbonamento Amazon Prime.

Amazon rimborsa i clienti: la comunicazione ufficiale

Nella mail con cui l’azienda sta contattando i clienti, si fa riferimento all’avviso con cui ad inizio febbraio Amazon ha comunicato l’introduzione di “un numero limitato di annunci pubblicitari” nelle serie e nei film a partire dal 9 aprile. Nel messaggio, gli utenti sono stati informati della possibilità di disdire il proprio abbonamento Prime ricevendo un rimborso parziale.

Con la sua ultima mail, il servizio ha voluto dare un’ulteriore occasione ai clienti che potrebbero essersi persi la prima comunicazione. Per procedere con la cancellazione dell’abbonamento Amazon Prime, basta fare clic sul link https://accout-status.amazon.it/prime/refundrequest. È necessario seguire la procedura entro 30 giorni.

La richiesta, come si può leggere, verrà elaborata da Amazon che procederà con il rimborso parziale entro 30 giorni dalla domanda. L’importo del risarcimento verrà determinato in base alla data in cui è stata effettuata la richiesta di cancellazione e quella di scadenza dell’abbonamento. L’avviso, dunque, si rivolge ai clienti intenzionati a disdire la propria iscrizione a Prime.

Questa, ricordiamo, prevede il pagamento di un’unica soluzione di 49,90 euro annui o in alternativa 4,99 euro al mese. Oltre all’accesso a Prime Video l’abbonamento comprende spedizioni veloci gratuite per i propri ordini, Amazon Music, Prime Reading e tanti altri servizi. Chiunque fosse soddisfatto dell’iscrizione, spiega in conclusione la mail, non dovrà fare nulla per continuare ad utilizzarla.