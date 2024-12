Amici 24, è pausa natalizia: i giorni in cui non andrà in onda

Il programma tanto amato e seguito dal pubblico si ferma, scopriamo insieme da quando non potremmo vederlo sul piccolo schermo. La notizia rattrista un po’ tutti!

Ogni giorno possiamo vedere le pillole di quello che succede nella scuola più famosa d’Italia. Parliamo ovviamente di quella di Maria De Filippi con Amici. Ma anche per loro, giustamente è Natale. Ci sono quindi dei giorni che non potremmo vedere nulla in onda. Ma di quali parliamo?

Scopriamo insieme quando saremo orfani di Maria De Filippi per via della pausa natalizia. Prendiamo nota sul calendario. Siamo però sicuri che riusciremo a trovare qualcosa che ci faccia compagnia durante queste giornate lente.

Arriva il Natale ad Amici, ecco quando si ferma

Da sempre le giornate natalizie prevedono uno stop di moltissimi programmi per lasciare spazio alla programmazione che maggiormente si addice al periodo. Ecco quindi che verranno sospesi ben due programmi assolutamente cult condotti da Maria De Filippi, parliamo di Uomini e Donne e di Amici 24.

In questo caso lo stop sarà dal 23 al 29 dicembre. Ecco che la fascia pomeridiana cambierà completamente volto. Ma che cosa potremmo vedere al loro posto? Come ogni anno vari film a teme natalizio che possiamo vedere con tutta la famiglia dopo pranzo. Magari sul divano con una bella copertina.

Per quanto riguarda, invece, un programma molto amato, ovvero il Grande Fratello per lui l’appuntamento resta al 23 dicembre. Anzi si vocifera che ci saranno anche nuovi ingressi in questo periodo natalizio, ma non ci sono ancora conferme in merito. Mentre il giorno successivo, ovvero la Vigilia possiamo vedere il concerto de Il Volo.

Il giorno di Natale ci attende, come di consueto, Federica Panicucci ed il concerto di Natale dal Vaticano. In questo caso potremmo ammirare ospiti stranieri e non che ci allieteranno con la loro bellissima voce. E per quanto riguarda l’ultimo giorno dell’anno? Ovviamente non può mancare il concerto che quest’anno dovrebbe andare in onda da Catania.

Per il momento non ci sono ancora conferme ma sicuramente sarà un momento di grande musica che ci accompagnerà fino al nuovo anno con il solito conteggio al contrario. In questo modo, anche chi festeggia questa serata magica in famiglia avrà modo di ascoltare musica di tutti i generi e divertirsi al massimo.