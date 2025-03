Anticipazioni TV 12 marzo: nuova tragedia a UPAS, Marta mente a Il Paradiso, piano subdolo a La Promessa

Le anticipazioni TV delle soap nella giornata di mercoledì 12 marzo raccontano importanti colpi di scena: ecco cosa accadrà in UPAS, ne Il Paradiso delle Signore e ne La Promessa.

Da quelle americane a quelle turche, passando per quelle spagnole e latinoamericane. La televisione italiana ha accolto tantissime soap opera che negli anni si sono fatte amare dal pubblico generalista per le sue storie d’amore, di intrighi, di passioni. Attualmente sono numerosi i programmi in onda tra daytime e pre-serale.

La RAI continua a mandare quello che per molti è considerato il “cavallo vincente” della soap opera, ovvero Un posto al sole, che tiene incollati alla tv milioni di spettatori fin dal 1996. Nel daytime della rete ammiraglia va in onda da nove stagioni Il Paradiso delle Signore, una serie trasformata in soap. Una soap piuttosto recente è La Promessa, che Mediaset ha fatto arrivare in Italia dalla Spagna e che va in onda tutti i giorni su Rete 4. Andiamo a conoscere le anticipazioni TV di martedì 12 marzo di tutte e tre le soap.

Anticipazioni TV di UPAS e La Promessa: puntata del 12 marzo

Le anticipazioni televisive della puntata di Un posto al sole, che andrà in onda mercoledì 12 marzo, rivelano che la squadra guidata da Damiano riuscirà a trovare Fusco, che era scappato dall’ospedale dopo aver sparato a Michele. Il primario però porrà resistenza e non sarà facile farlo arrendere, tanto che si teme una nuova tragedia. Nel mentre, tutti sperano e attendono pieni di speranza che il giornalista possa svegliarsi dopo il complicato e precario intervento.

Una situazione drammatica che porterà Gennaro ad approfittarne ad accedere al PC di Michele per eliminare tutti i documenti contro di lui e la sua azienda. Manuela decide di dare una mano a Silvia al bar e coprire i turni a Caffè Vulcano, sacrificando l’università. Niko deciderà di fare la sua parte in questa situazione e quindi aiutare Manuela, l’avvocato comunicherà all’ex fidanzata che sarà lui a occuparsi di Jimmy e di seguirlo con i compiti scolastici.

Gli spolier de La Promessa della giornata di mercoledì 12 marzo raccontano che il conte non intende denunciare Martina ma proporrà che venga rinchiusa in una clinica psichiatrica. Una proposta che lascerà tutti esterrefatti e, sebbene i Lujàn si opporranno, il conte rimarrà fermo sulla sua posizione. Petra coglierà l’occasione nell’insinuare il dubbio a Catalina che il conte abbia deciso di agire così per poter sposare Margarita in tutta libertà e impossessarsi di parte dell’eredità. Una confessione che però non riuscirà a salvare Martina che verrà ricoverata in piena notte nella clinica.

Anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore: puntata del 12 marzo

Per quanto riguarda le anticipazioni tv de Il Paradiso delle Signore, dove su Rai Uno stanno andando in onda le puntate della nona stagione, rivelano che ci sarà particolare attenzione alle preoccupazioni di Enrico. L’uomo vedrà Marta ricevere una visita da un uomo misterioso e inizierà a farsi delle domande. Il magazziniere teme che la compagna lo stia mentendo e che abbia un segreto.

La nuova collezione sta per essere lanciata dalla Galleria Milano Moda e per la sfilata di presentazione dei nuovi capi verrà chiamata una modella che nessuno si aspetta, lasciando tutti senza parole. Nel frattempo, Matteo riceverà una proposta di lavoro molto importante e inaspettata da parte di un noto produttore di una casa cinematografica specializzata in musicarelli.

Portelli ha intenzione di accettare, ma solo se insieme a lui possa collaborare anche Odile. Intanto, Marcello invita Rosa a cena ma la giornalista continuerà a declinare il suo invito e tra i due continuano ad esserci malumori e dissapori che pare non riescano a risolvere.