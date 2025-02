Anticipazioni TV da “Beautiful” a “Il Paradiso 9”: colpi di scena clamorosi nelle soap Rai e Mediaset

Le anticipazioni TV della soap rivelano tante novità per le trame, con colpi di scena inaspettati: ecco che cosa succederà nei prossimi episodi.

Il piccolo schermo è pieno di soap e fiction che ogni giorno appassionano il pubblico. Sono milioni i fedelissimi che quotidianamente si fanno coinvolgere dalle appassionanti vicende, tra drammi, passioni e intrighi. Si tratta di generi televisivi che amano sorprendere i telespettatori e che vanno in onda tutti i giorni.

Tra Mediaset e Rai sono tantissime le soap che vanno in onda quotidianamente. Su Canale 5 ci sono Tradimento e Beautiful, tra le altre, mentre su Rai 1 va forte Il Paradiso delle Signore, con la nona stagione che sta ottenendo grandi ascolti. Senza poi dimenticare altre fiction come La Promessa e Un posto al sole, altre soap di rilevanza.

Anticipazioni TV soap, le puntate di mercoledì 26 febbraio: da Tradimento e La Promessa

I drammi a puntate da sempre hanno appassionato milioni di persone. Soap che hanno una struttura narrativa aperta e continua, in grado di farsi seguire anche se si perdono diversi episodio. È proprio questo il bello di queste produzioni, dove i temi principali girano tutti attorno alla famiglia, al lavoro, all’amore, all’amicizia. Le anticipazioni TV di mercoledì 26 febbraio promettono grandi novità.

Selin andrà a trovare Tolga al lavoro per chiedere delucidazioni in merito a Ozan, ma si troverà nel bel mezzo di un attacco hacker all’azienda che bloccherà tutti i sistemi informatici, che potranno essere ristabiliti solo nel caso in cui avessero in cambio dieci milioni di dollari. Tolga si troverà in mezzo a una situazione preoccupante, perché avrà solo sei ore per trovare il denaro e risolvere la situazione.

Behram nel frattempo si presenterà a casa di Oylum per chiederle di salire in auto con lui, perché ha intenzione di portarla al suo ristorante, dove per lei ci sarà una sorpresa. Inoltre, Guizide verrà avvicinata a Sezai che vuole parlare con lei, perché ha intenzione di confessarle qualcosa in più in merito alla sua vita.

Petra, dopo aver ottenuto il posto da governante ed essere salita di livello, ha deciso di schierarsi dalla parte di Gregorio e aiutarlo a riprendersi Diego, contrastando il volere di Pia. Nel frattempo, Simona proverà a convincere Virtudes a non lasciare Adolfo e tornare quindi sui suoi passi. Il rapporto tra Martina e Margarita è ai ferri corti, mamma e figlia non riescono più a capirsi e comprendersi, mentre il conte Ayala accuserà un malore.

Beautiful, anticipazioni puntata del 26 febbraio

Ridge aggiornerà Liam in merito alla decisione presa da Steffy e Spencer ci rimarrà molto male, anche perché sarà preoccupata del ritorno a casa della donna che ha scelto di perdonare il marito dopo gli ultimi dissapori. Liam confesserà a Forrester di desiderare di tornare indietro nel tempo per non rovinare la relazione con la madre di Kelly. Nel frattempo, Sheila si confida con Deacon rivelandogli di voler fare qualcosa per riuscire a ricongiungersi con il figlio Finn e superare gli ostacoli imposti dai Forrester.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata del 26 febbraio

Umberto tornerà da Londra ma non porterà belle notizie, perché confesserà di non essere riuscito a trovare e parlare con Adelaide, che sembra essere sparita nel nulla. Odile rivelerà a Guarnieri di aver sentito la madre telefonicamente, ma non ha percepito delle buone sensazioni, perché l’ha trovata particolarmente stanca e affaticata.

Vista la situazione, Umberto chiederà aiuto a Enrico per una consulenza medica in merito alle condizioni di salute della contessa, con la speranza che il compagno della figlia possa trovare una soluzione. Nel frattempo, Botteri, Marcello, Roberto e Marta troveranno la giusta idea per la nuova collezione. Mentre Rosa rifiuta la cena da Salvo perché ha un appuntamento con Tancredi per un’intervista.

UPAS, anticipazioni puntata del 26 febbraio

Guido tornerà a Napoli e si renderà conto che Mariella ha iniziato a frequentare Lollo, una situazione che lo turberà moltissimo. Nel frattempo, Gennaro vuole fermare Michele con la sua inchiesta sul caporalato nella sua azienda e per questo chiederà aiuto a Roberto. Manuela diventerà sempre più intrattabile a causa dello stress tra studio e lavoro, un comportamento che però porterà a creare un grande caos intorno a lei.