Anticipazioni Tv, da “Le onde del Passato” a “Miss Fallaci”: poi l’atteso ritorno della fiction più amata

Tante novità per le fiction di Rai e Mediaset nella settimana dal 23 al 28 febbraio: ecco le anticipazioni TV delle serie più amate.

La nuova stagione televisiva sta regalando numerose fiction ai telespettatori. Tra grandi ritorni e novità, la scelta delle storie raccontate è sempre molto ampia e variegata: miniserie storiche, serie drammatiche, commedie e thriller. Le anticipazioni TV della prossima settimana rivelano tanti colpi di scena per moltissimi programmi.

In queste settimane il pubblico televisivo sta seguendo diverse fiction, in Rai c’è la miniserie con Miriam Leone Miss Fallaci e la quarta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, mentre Mediaset ha lanciato la grande novità Le onde del passato, un thriller con Anna Valle e Giorgio Marchesi. La settimana che va da domenica 23 a venerdì 28 febbraio, però, vede il ritorno in televisione anche di una delle serie televisive più amate dai telespettatori.

Anticipazioni TV, dal 23 al 28 febbraio: tutte le trame delle fiction più amate

Oltre alle fiction già citate, la prossima settimana vedrà in televisione il grande ritorno di Che Dio ci Aiuti, serie televisiva arrivata all’ottava stagione. La serie televisiva di Rai 1 vedrà numerose novità, a partire dal cast quasi completamente rinnovato. Le uniche certezze sono Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci, anche se quest’ultima avrà un ruolo ridimensionato.

Imma Tataranni 4, anticipazioni prima puntata domenica 23 febbraio

È tutto pronto anche per il ritorno in tv di Vanessa Scalera nei panni di Imma Tataranni. Le anticipazioni della prima puntata rivelano che tutti crederanno che il sostituto procuratore sia scomparsa, ma si nasconde nell’appartamento di Diana, in cui è ospite. La donna ha deciso di allontanarsi a causa della crisi matrimoniale con il marito Pietro e dopo essersi avvicinata a Calogiuri.

Mentre tutti sono alle prese con la ricerca di Imma, le vicende coinvolgeranno la figlia Valentina, che ha deciso di seguire le orme della madre e iscriversi a giurisprudenza. Brunella, nel frattempo, sarà assistita da Salvatore, ma non si sa se le diranno della scomparsa della figlia Imma o se Pietro preferirà tenerla più tranquilla e non allarmarla.

Miss Fallaci, anticipazioni seconda puntata martedì 25 febbraio

Nel secondo appuntamento della miniserie Miss Fallaci, le anticipazioni TV rivelano che ci sarà uno sguardo più ravvicinato sulla vita privata di Oriana Fallaci. La giornalista rivedrà il collega Alfredo Pieroni e tra loro inizierà una tormentata e intensa storia d’amore, che per molti fu il primo grande amore per Oriana. La trama racconta che Pieroni dovrà tornare a Londra, ma Fallaci desidererà partire con lui.

Nonostante la volontà della giornalista di andare a Londra con Pieroni, dovrà andare altrove per lavoro. Oriana dovrà intervistare Frank Sinatra, dove le cose non si metteranno bene all’inizio, ma poi Fallaci riuscirà a portare a termine il suo compito nel modo migliore. Fallaci riuscirà anche a ricucire i rapporti con Jo ed è pronta a lasciare gli Stati Uniti per tornare da Alfredo, ma non sa che non è l’unica donna del giornalista.

Che Dio ci Aiuti 8, anticipazioni prima puntata giovedì 27 febbraio

Il primo appuntamento con Che Dio ci Aiuti 8 vedrà Suor Azzurra lasciare il Convento degli Angeli di Assisi per trasferirsi in una casa-famiglia a Roma, che rischia di chiudere, dove avrà il compito di accogliere ragazze in difficoltà, che hanno alle spalle un passato complicato. Le protagoniste si chiamano Olly, Cristina e Melody e ognuna di loro nasconde un dolore che sta cerando di superare.

Suor Azzurra cercherà di fare del suo meglio per aiutare queste ragazze e si ritroverà a collaborare con Lorenzo Riva, che vestirà i panni del direttore della casa-famiglia che si chiama Casa del Sorriso. L’uomo è uno psichiatra stimata ed è vedovo con due figli, Pietro, che ha vent’anni, e la piccola Giulia di sei anni.

Le onde del passato, anticipazioni terza puntata venerdì 28 febbraio

Le onde del passato è la nuova fiction di Canale 5. La terza delle sei puntate andrà in onda venerdì 28 febbraio, dove l’ispettore Luca Bonnard continuerà a indagare sulla morte dell’uomo coinvolto in quella notte di violenza in cui Anna e Tamara sono state vittime vent’anni prima su uno yacht. La principale indiziata continuerà ad essere Tamara, ma anche Anna sarà vista con sospetto.

Luca proseguirà nelle indagini, dopo aver rischiato la vita con il recupero dello yacht Slang, facendo così luce poco alla volta non solo sulle vite delle persone coinvolte, ma anche sul misterioso passato che sembra legarli. Sebbene diffidino l’uno dell’altra, Anna si aprirà sempre di più con Luca, che riuscirà ad abbattere poco alla volta il muro che ha costruito negli anni.