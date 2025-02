Anticipazioni TV da “Tradimento” a “Imma Tataranni”: Guzide è devastata, Pietro entra in crisi

Le anticipazioni TV di domenica 2 marzo rivelano grandi novità in Tradimento e Imma Tataranni: ecco che cosa accadrà.

La prima serata della domenica offerta ai telespettatori delle reti ammiraglie di Rai e Mediaset vedono il confronto tra la fiction con protagonista Vanessa Scalera su RAI Uno e la soap con l’attrice turca Vahide Perçin, che il pubblico aveva già conosciuto mesi prima a Terra Amara. Le serie sono anticipate nell’access prime time da Affari Tuoi e Striscia la notizia.

La scorsa domenica, a vincere la sfida Auditel è stata la fiction di RAI Uno, che è stata seguita da 4.186.000 spettatori pari al 24%; mentre la soap turca ha segnato 2.083.000 spettatori con uno share che si è fermato al 13.2%. La sfida tra le due produzioni sarà replicata domenica 2 marzo 2025, quando il pubblico dovrà dividersi se seguire le vicende del sostituto procuratore Imma Tataranni oppure quelle della giudice Guzide in Tradimento.

Anticipazioni TV Tradimento, puntata di domenica 2 marzo: Guzide rimane senza parole

Le anticipazioni TV di Tradimento rivelano che Yesim continuerà a tramare dietro Guzide e questa volta riuscirà a minare il suo rapporto con Sezai. La donna farà seguire la sua rivale da un investigatore privato per cercare qualcosa di compromettente. Yesim otterrà delle foto della giudice insieme a Sezai e le invierà a Ozan per avvisarlo. Il ragazzo ci rimarrà male, tanto che affronterà Sezai, mettendo in chiaro che la madre è ancora una donna sposata.

Sezai rimarrà senza parole dalle parole di Ozan e proverà a spiegargli che tra lui e la madre c’è solo amicizia. Dopo la visita del ragazzo, però, l’uomo vivrà un momento complicato e alla fine deciderà di farsi da parte con Guzide, perché riconoscerà che Ozan ha ragione. Intanto, la giudice è pronta per inaugurare il suo studio legale e iniziare questa nuova attività professionale.

Accanto alla donna ci saranno Ozan, Oylum, Tolga, Naza e Umit, ma Guzide ci rimarrà male per l’assenza di Sezai. L’uomo deluderà le aspettative della donna che lo voleva in questo giorno per lei importante. A guastare il momento di festa, inoltre, sarà anche l’articolo pubblicato da Tarik in rete in cui si parla del licenziamento di Guzide per abuso di ufficio. Leggendo la notizia, i clienti lasceranno l’ufficio perché non vorranno più l’aiuto della donna.

Anticipazioni TV Imma Tataranni, puntata di domenica 2 marzo: il confronto tra Imma e Pietro

Il secondo appuntamento con la quarta stagione di Imma Tataranni vedrà il confronto tra Imma e il suo ex marito Pietro. I due decideranno di parlare per affrontare la crisi matrimoniale che li ha portati a separarsi definitivamente. La donna dovrà capire quali sono i reali sentimenti che prova per l’ex marito, anche in merito alla presenza nella sua vita di Calogiuri, con il quale ha iniziato una relazione.

Dall’altro lato, però, Pietro dovrà elaborare il lutto per il decesso improvviso della sua amante. L’uomo è consapevole di aver sbagliato, per questo motivo proverà ad andare con calma e non fare pressioni su Imma, anche perché la sostituto procuratrice ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi dall’amica Diana. Una situazione complicata per Pietro, ma che riuscirà ad elaborare grazie all’arrivo nella sua vita dell’amico Vasco.

Nella puntata ci saranno sviluppi importanti anche per Diana, che vorrebbe lasciare il ruolo di cancelliera per diventare un giudice di pace. Tuttavia, non è così facile visto che la donna teme che questa sua decisione di cambiare lavoro possa ferire i sentimenti dell’amica Imma e per questo motivo dovrà pensare bene a che cosa fare.