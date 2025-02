Anticipazioni TV da “Tradimento” a “UPAS”: le trame delle soap più amate dal pubblico

Le trame della soap opera più amate dal pubblico regaleranno tanti colpi di scena: ecco tutte le anticipazioni TV dei prossimi episodi.

Le reti di Rai e Mediaset sono ricche di fiction e soap che appassionano i telespettatori ogni giorni. In milioni si lasciano coinvolgere dalle storie che vengono raccontate sul piccolo schermo: drammi, tradimenti, amori contrastati e passioni. Sceneggiati caratterizzati da una messa in onda regolare, con l’obiettivo di creare un bacino di fedelissimi.

In queste settimane, sono numerose le soap che stanno andando in onda: Tradimento, Beautiful e La Promessa sono i titoli di punta in casa Mediaset, mentre la Rai ha gli “zoccoli duri” come Un posto al sole e Il Paradiso delle Signore, sceneggiati che vanno avanti da moltissimi anni e che appassionano milioni di persone ogni giorno.

Anticipazioni TV soap: le puntate di martedì 25 febbraio

Il mondo delle soap opera è caratterizzato da una struttura narrativa aperta e continua, in cui la narrazione si concentra sulla vita quotidiana dei personaggi e i temi sono quasi sempre gli stessi: amore, amicizia, lavoro, famiglia e rivalità. Le anticipazioni TV di martedì 25 febbraio promettono importanti colpi di scena.

UPAS, anticipazioni puntata del 25 febbraio

Michele Saviani continuerà a portare avanti la sua indagine sul caporalato mentre Vinicio sarà sempre più pressato dal fratello Gennaro per prendere una posizione netta e decidere da che parte stare. Luca avrà un confronto con Alberto dopo la traumatica visita di controllo e farà a Palladini una confessione sconvolgente che potrebbe cambiare tutto.

Dopo le richieste incessanti, Diego e Ida inviteranno Renato al pranzo di famiglia per festeggiare la casa nuova. Ma il bel momento si trasformerà nell’ennesima occasione di discussione tra Poggi e Raffaele. I due ragazzi, però, riusciranno a non farsi buttare già dalla situazione, e cercheranno di gestire l’episodio al meglio per godersi la nuova avventura.

Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni puntata del 25 febbraio

Roberto deciderà di fare una sorpresa a Marta e si renderà conto che l’uomo misterioso con cui sta la fotografa è Enrico, dato che li scoprirà in atteggiamenti intimi. Marcello e Rosa continueranno a litigare per via di Tancredi: Barbieri ha paura che l’uomo possa usare la venere per i suoi scopi, mentre Rosa vuole riabilitare l’immagine di Tancredi. Nel frattempo, Ciro spinge Mimmo nell’accompagnare Agata alla festa di Carnevale, ma il carabiniere non è convinto di volerlo fare. Gianlorenzo Botteri e Delia saranno sempre più vicini, dove lo stilista deciderà di farsi leggere di sua spontanea volontà i tarocchi dalla venere.

La Promessa, anticipazioni puntata del 25 febbraio

Petra confesserà a Cruz che i domestici hanno intenzione di andare al cimitero per commemorare Pia. La governante assicurerà alla marchesa di aver provato a impedire in ogni modo la cosa, ma la servitù non l’ha ascoltata e ha deciso di procedere con la commemorazione nel palazzo. Catalina deciderà di scusarsi con Adriano con una lettera, tanto che riusciranno a rivedersi nell’hangar così da chiarire le rispettive posizioni.

Tradimento, anticipazioni puntata del 25 febbraio

Yesim parte e la piccola Oyku rimane con la tata Selime, ma Guzide e Umit non si fidano e seguono la ragazza al parco con la bambina. La piccola alla fine andrà a vivere con loro a casa fino a quando la madre tornerà, ma Selime sarà all’oscuro di tutto. La giovane tata però non sporgerà denuncia per via di alcuni precedenti penali e terrà il fatto nascosto anche a Yesim.

Nel frattempo, Tarik incontra Tahir che ha intenzione di intimidire Elmas per farle cambiare idea e liberare il terreno posto sotto ingiunzione, ma poi scoprirà che Elmas è la nipote di Azhad Aga e si renderà conto di avere le mani legate. Tolga romperà ogni rapporto con il padre.

Beautiful, anticipazioni puntata del 25 febbraio

Steffy chiederà a Finn di vedersi a casa loro, rivelandogli di amarlo ancora tanto e di dargli una seconda possibilità dopo quanto accaduto con Sheila, anche perché ammetterà di non poter stare troppo lontano da lui. Anche il medito ribadirà tutto il suo amore alla moglie. Il medico prometterà di tenere al sicuro lei e i bambini e non permetterà mai a nessuno di intromettersi tra di loro. Finn rivelerà a Steffy di aver sofferto moltissimo durante la sua assenza.