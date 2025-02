Anticipazioni tv, da “Un posto al sole” a “Beautiful”: ma anche “Belcanto”, la nuova serie in arrivo stasera

Scopriamo le anticipazioni tv per le nuove puntate di “Un Posto al Sole” e “Beautiful”, ma anche di “Belcanto” che parte oggi.

C’è grande attesa per la nuova settimana televisiva e questo ci porta ad analizzare più da vicino quelle che sono le indiscrezioni sulle nuove puntate. Partiamo da Beautiful che vedremo questa settimana in scena da oggi 24 febbraio fino al 1° marzo. Liam accuserà Finn di non essere più un punto di riferimento per Steffy e i figli come molti pensavano, gli chiederanno di recidere ogni tipo di legame con Sheila. Nel frattempo proprio quest’ultima confiderà a Deacon il desiderio di poter entrare subito nella vita di Finn.

Steffy deciderà di tornare a casa di questi, dichiarando di essere ancora innamorata di lui ma che ora deve tenere Sheila lontana. Finn deciderà di affrontarla per un chiarimento definitivo in un attimo di tensione crescente anche con Steffy stessa. L’epilogo tra i due sarà qualcosa di incredibile.

Infine possiamo parlare di una situazione delicata legata proprio a Deacon che si troverà a essere minacciato da Carter e Ridger per rivelare le intenzioni di Sheila stessa. Una settimana che sarà dunque densa di situazioni difficili da gestire. Ora però passiamo a UPAS e alla nuova serie Belcanto.

Upas, anticipazioni puntata oggi 24 febbraio

Cosa accadrà in Un Posto al Sole nella puntata di oggi, 24 febbraio, in onda su Rai 3 nella fascia consona preserale? Le anticipazioni ci parlano di Vinicio pronto a trovare il coraggio di affrontare suo fratello dopo che Alice l’ha avvisato che Michele sta portando avanti un’inchiesta sul caporalato dell’azienda Gagliotti.

Intanto Giulia accompagnerà Luca a fare una visita di controllo, incontreranno una donna malata di Alzheimer in uno stadio avanzato e per lui sarà crisi profonda. Renato si sente escluso dalla festa per l’inaugurazione di Diego e Ida, farà di tutto per tornare al centro di questa situazione.

Belcanto, anticipazioni puntata oggi 24 febbraio

Belcanto parte stasera su Rai 1 in prima tv con grande attesa del pubblico. La nuova serie è diretta da Carmine Elia e vede protagonista nel ruolo di Maria Cuoio, la splendida e talentuosa Vittoria Puccini. Al suo fianco vedremo anche Carmine Recano e Giacomo Giorgio.

La trama è ambientata nell’ottocento in Italia e parla di situazioni legate all’opera lirica, alle ambizioni artistiche ma anche ai drammi di famiglia. Maria è una madre che nasconde un segreto legato al suo passato e proprio ai suoi familiari. Ha un rapporto contraddittorio con le figlie Antonia e Carolina, ma per loro è pronta a mille sacrifici.

C’è curiosità di vedere come l’opera lirica, considerata il cuore pulsante del racconto, sarà messa al centro di una serie che immaginiamo davvero piena di colpi di scena.