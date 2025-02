Anticipazioni TV da “UPAS” a “Tradimento”, passando per “Il Paradiso 9”: notizie sconvolgenti nelle soap

Notizie sconvolgenti nelle soap Rai e Mediaset, le anticipazioni TV rivelano importanti novità: ecco che cosa aspettarsi.

Fin da quando è nata la televisione, le emittenti hanno puntato sulle soap opera, produzioni pensante per essere un intrattenimento quotidiano che le persone possono guardare mentre si rilassano o cucinano. Trattano tematiche romantiche e realistiche, e presentano trame lunghe e complesse in modo che tutti li possano guardare ogni giorno senza perdere il filo.

Affinché non risultino noiosi, queste soap il più delle volte puntano su colpi di scena inaspettati, così da far rimanere i telespettatori attaccati al piccolo schermo per continuare a seguire le vicende dei vari personaggi. Sia in Rai che in Mediaset ci siano molti spettacoli che intrattengono milioni di persone ogni giorno. Le anticipazioni TV di giovedì 27 febbraio rivelano importanti novità, con le puntate che entreranno nel vive di diverse questioni.

Anticipazioni TV giovedì 27 febbraio: da Beautiful a La Promessa

Attualmente sono tantissime le soap opera che stanno andando in onda in televisione. Beautiful, Tradimento e La Promessa sono titoli importanti per Mediaset, mentre sulla Rai ci sono Un posto al sole e Il Paradiso delle Signore, altri due spettacoli longevi, con un grandissimo seguito quotidiano.

Sheila è determinata nel voler a tutti i costi riprendersi un posto nella vita del figlio Finn, anche se Deacon proverà a fermarla. Nel frattempo, Finn e Steffy sono tornati insieme e sembrano più innamorati che mai, ma questo loro momento viene rovinato dall’arrivo di Carter. La giovane Forrester quando vede la donna dalla finestra inizia ad avere paura.

Ridge e Liam parlano della scelta di Steffy di rimanere con il marito e Spencer si mostrerà ancora preoccupato per lei. Liam ha paura che Forrester possa trovarsi più volte Sheila davanti. Anche Ridge è d’accordo con l’ex marito di Hope, anche se ha lasciato la figlia libera di scegliere per evitare che la ragazza si allontani dalla famiglia.

Tradimento, anticipazioni puntata del 27 febbraio

Oyku si troverà all’ospedale per via di una intossicazione, ma per fortuna la situazione non sarà critica e sarà dimessa dopo aver esibito un documento. Una situazione complicata, visto che Guzide teme che Tarik sappia quello che è successo.

A risolvere la situazione sono Behram e Oylum che si introdurranno nella casa di Yesim per prendere il documento della bambina. Ma la piccola non potrà essere dimessa perché servirà la presenza di un genitore, per questo telefoneranno a Ozan per fingersi il padre e firmare una falsa autorizzazione.

La Promessa, anticipazioni puntata del 27 febbraio

Don Alonso costringerà Martina a cacciare via Beatriz dalla tenuta, per poi recarsi in clinica dalla moglie. Fortunatamente, troverà in Curro un supporto più che valido e i due giovani si troveranno ad essere molto vicini, fino a quasi darsi un bacio. A interromperli è l’arrivo di qualcuno che sopraggiungerà proprio in quel momento.

Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni puntata del 27 febbraio

Enrico giurerà a Umberto di mantenere il segreto sulle reali condizioni di salute di Adelaide, quindi non dirà nemmeno a Marta quello che sta succedendo con la zia, anche se la sua posizione sarà piuttosto scomoda. Tancredi e Rosa saranno sempre più in confidenza, tanto che l’imprenditore deciderà di aprirsi alla giornalista, raccontandole la storia d’amore con l’ex moglie Matilde.

Roberto si renderà conto che a Mimmo piace Agata veramente, per questo motivo deciderà di aiutarlo a conquistarla, dandole dei suggerimenti per avvicinarsi alla ragazza. Botteri deciderà di presentarsi alla festa con Delia, quindi rinunciando ad andarci con Giulia. Questo creerà un po’ di scompiglio, mandando la stilista su tutte le furie.

Un posto al sole, anticipazioni puntata del 27 febbraio

Viola sarà turbata da alcune belle notizie che arriveranno da Damiano. Renda dovrà vedersela con alcune perplessità della compagna e potrebbe scoppiare presto anche per via dell’astio che ha Gallo nei suoi confronti. Guido confesserà a Michele di essere rimasto turbato dal sapere che Mariella abbia voltato pagina e abbia iniziato una nuova relazione sentimentale con Mimmo. Nunzio spinge Rossella ad andare avanti con lui, mentre Enrica riceverà una chiamata inaspettata.