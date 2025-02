Anticipazioni Tv dal “Paradiso” a “Tradimento”, passando per “UPAS” e “La Promessa”: tanti colpi di scena

Le anticipazioni TV su soap, serie e fiction più amate e viste dal pubblico di Rai e Mediaset: ecco che cosa accadrà nei prossimi appuntamenti.

Tra Rai e Mediaset, è pieno di soap e serie televisive che appassionano il pubblico. Sono milioni le persone che si lasciano trasportare ogni giorno dai racconti che diventano, di conseguenza, parte della vita quotidiana. Bastano pochissime puntate per farsi prendere dalle storie, che vengono seguite senza troppa fatica.

Da Un posto al sole a Il Paradiso delle Signore, soap veterane in casa Rai, passando per gli spettacoli di punta su Mediaset, come Beautiful, Tradimento e La Promessa, le anticipazioni delle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni rivelano che ci saranno grandissime novità nelle storie delle serie, con intrighi, paranoie, scontri drammatici e grandi amori da vivere.

Anticipazioni TV lunedì 24 febbraio: tutto sulle soap più viste di Rai e Mediaset

Il mondo delle soap e delle serie televisive è segnato da trame ricche di passione e colpi di scena inaspettati. Nei prossimi episodi ci saranno sviluppi mozzafiato per gli spettacoli più amati, con le anticipazioni TV di lunedì 24 febbraio che promettono rivelano scelte importanti per i vari personaggi.

UPAS, anticipazioni puntata del 24 febbraio

Nella puntata di Un posto al sole del 24 febbraio, Alice confesserà a Vinicio che Michele sta portando avanti un’inchiesta sul caporalato nella sua azienda di famiglia. Vista la situazione, il giovane Gagliotti decide di parlare con il fratello per capire meglio la situazione.

Nel frattempo, Luca avrà una visita di controllo che lo turberà profondamente, perché vedrà una donna malata di Alzheimer in stadio avanzato. Ida e Diego sono felici di trasferirsi nella nuova casa e decideranno di organizzare un pranzo di famiglia per festeggiare insieme.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata del 24 febbraio

L’appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore di lunedì 24 febbraio vedrà Giulia Furlan messa davanti a un bivio: tradire Botteri o tirarsi indietro e non accettare il piano subdolo di Tancredi, che l’ha invitata a non farsi scrupoli mentre il collega l’ha invitata a cena di nuovo. Intanto, Adelaide scoprirà che le cure sperimentali a Londra non stanno facendo effetto e deciderà di rendersi irreperibile: Umberto preoccupato partirà per Londra. Al Paradiso sono alle prese con l’organizzazione della festa di Carnevale, con Agata che chiederà a Mimmo di aiutarla a convincere i genitori per farla partecipare.

Beautiful, anticipazioni puntata del 24 febbraio

La puntata di Beautiful del 24 febbraio vedrà lo scontro tra Finn e Liam, con Spencer che accuserà il medico di aver permesso a Sheila di rientrare nella sua vita e in quella della sua famiglia, mettendo in pericolo Steffy.

Nel frattempo, Sheila rivela a Deacon di essere convinta di avere una possibilità di riallacciare i rapporti con il figlio, ma Sharpe apparirà perplesso perché certo che Steffy non consentirà di avvicinarsi, per questo motivo la metterà in guardia e le consiglierà di valutare le sue mosse perché Finnegan tiene molto alla moglie e al loro rapporto.

Tradimento, anticipazioni puntata del 24 febbraio

Le anticipazioni TV di Tradimento rivelano che Guzide, Ozan, Oylum, Umit e Nazan andranno al ristorante di Behram per passare una serata insieme a festeggiare la vittoria, ma Oylum si mostrerà rammaricata e confusa su quale sia la decisione da prendere dopo aver parlato con Tolga. A quel punto, Oylum preferirà non lasciare Tolga visto che il ragazzo ha rinnegato il padre. Il giorno successivo, Guzide sarà che Umit avrà problemi con l’affitto e potrebbe essere spinta ad agire per aiutarlo.

La Promessa, anticipazioni puntata del 24 febbraio

L’appuntamento di inizio settimana con La Promessa rivela che Vera sarà preoccupata per Lope, che ha ammesso di avere dei debiti con alcuni individui poco raccomandabili. Il ragazzo però le ha chiesto di non intromettersi, anche se lei vorrebbe intervenire. Dopo aver saputo dello scontro tra la figlia e Ayala, Margarita si infurierà. Martina tirerà l’astuccio della collana in faccia al conte e ribadirà per l’ennesima volta di non voler niente a che fare con lui.