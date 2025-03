Anticipazioni TV: Enrico a un passo dalla svolta a Il Paradiso, gesto fuori controllo a UPAS

Enrico è a un passo dalla svolta ne Il Paradiso 9, un gesto fuori controllo a UPAS ed esplosione a La Promessa: ecco le anticipazioni TV.

Le soap opera è un format nato appena dopo la nascita della televisione ed è concepito per essere trasmesso su questo strumento. Un genere ancora oggi molto amato dai telespettatori, nonostante la rivoluzione digitale e l’avanzare della tecnologia. Questo sicuramente è dovuto alle tante storie in cui tutte le persone riescono ad identificarsi.

Attualmente, le reti di RAI e Mediaset mandano in onda numerose soap con le quali intrattengono il pubblico. Una delle più recenti è il format spagnolo La Promessa, ormai punto fermo su Rete 4. Da sette stagioni (più due in prime time) va in onda nel dailytime della rete ammiraglia di Stato Il Paradiso delle Signore, ambientata negli anni ’60, mentre Un posto al sole è una delle soap più longeve della storia. Le anticipazioni di venerdì 7 marzo rivelano importanti colpi di scena.

Anticipazioni TV Il Paradiso 9 e UPAS, puntata venerdì 7 marzo

Il Paradiso delle Signore va in onda da nove stagioni e continua a collezionare ottimi risultati in dati di ascolti televisivi. Le anticipazioni dell’appuntamento di venerdì 7 marzo rivelano che al grande magazzino saranno tutti in fermento per l’esibizione di Michelino allo Zecchino d’Oro, dove è stato accompagnato da Matteo e Odile che hanno sostituito la madre perché non poteva. Rosa deciderà di non pubblicare l’intervista di Tancredi nella quale le confessa la verità sull’incendio al mobilificio e per questo motivo avrà un altro scontro con Marcello.

Nel frattempo, Nonostante sia titubante, alla fine Mimmo accetterà di accompagnare Agata alla mostra d’arte dopo essere stato convinto da Roberto, ma il carabiniere non si troverà a suo agio in quel contesto. Giulia non riuscirà a mascherare la sua gelosia dopo aver visto Botteri in compagnia di Delia. Mentre Enrico è a un passo dalla svolta perché sembra aver capito come curare Adelaide, dopo aver studiato con attenzione la cartella clinica della contessa datagli da Umberto.

Tanti colpi di scena anche nella puntata di Un posto al sole in onda nel pre-serale di domani 7 marzo. Gli spoiler rivelano che Rossella e Nunzio sono sempre più felici e innamorati insieme, ma a minare questa pace sarà Fusco con un gesto fuori controllo. L’azione del primario avrà delle conseguenze del tutto inaspettate. Nel frattempo, Vinicio cerca di chiarire con Alice e provare un riavvicinamento dopo averla delusa parlando con il fratello di quello che gli aveva rivelato.

Le anticipazioni di UPAS raccontano anche che ci saranno degli aggiornamenti in merito all’inchiesta sull’azienda Gagliotti. Michele riceverà una notizia importante che potrebbe portare a un passo in avanti importante. Quello che però il giornalista non si aspetterà è che il destino rovinerà tutti i suoi piani. Nel mentre, Renato e Raffaele avranno un altro scontro, questa volta i due litigheranno in merito al giardinaggio.

Anticipazioni TV La Promessa, puntata venerdì 7 marzo

Le anticipazioni de La Promessa della puntata di venerdì 7 marzo rivelano che Margarita troverà la cicuta in camera di Martina e colpevolizzerà la figlia. La ragazza dirà di essere innocente ma Ayala non le crede. Anche i camerieri sono convinti che la marchesina sia ignara della situazione e si schiereranno dalla sua parte. Simona si confida con Catalina perché è preoccupata per come si stanno mettendo le cose con la cugina e le chiede di tornare a casa. Lope cerca di riavvicinarsi a Don Romulo, ma proprio mentre sta cercando di far capire al maggiordomo i suoi errori, scoprirà qualcosa di sconcertante.

Simona e Candela si offrono di aiutare Virtudes perché è preoccupata di non sapersi prendersi cura del figlio. Petra è convinta che Jana stia nascondendo qualcosa e per questo motivo la terrà d’occhio. A dir la verità, la governante ci ha visto bene perché la giovane domestica esce spesso per andare a fare visita a Pia cercando di aggirare la sorveglianza. Intanto, ci sono novità anche dal fronte, dove Curro e Manuel saranno coinvolti in una esplosione che rischierà di cambiare per sempre le loro vite.