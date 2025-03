Anticipazioni TV Tradimento, UPAS e Il Paradiso 9: la resa dei conti è vicina

La resa dei conti è sempre più vicina, con la tensione che aumenta puntata dopo puntata: ecco le anticipazioni TV di Tradimento, UPAS e Il Paradiso delle Signore 9.

Al giorno d’oggi, grazie alla tecnologia, chiunque ha la possibilità di seguire soap opera da molti posti nel mondo. Tuttavia, nella maggior parte dei paesi c’è ancora un vasto pubblico che guarda questo genere ancora in televisione. Sia Mediaset che la RAI puntano tantissimo su questo format “sempre verde” che tiene incollati milioni di telespettatori ogni giorno per seguire le vicende di ogni personaggio protagonista.

Ad attirare e attrarre i telespettatori italiani in questi ultimi mesi è stata senza dubbio Tradimento, la nuova dizi di Canale 5 che racconta le drammatiche vicende della famiglia della giudice Guzide. Da anni, invece, il pubblico ama Un posto al sole, in onda dal 1996 su Rai Tre, così come segue con passione le vicende dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore, arrivato alla sua nona stagione. Le anticipazioni TV delle puntate che andranno in onda giovedì 6 marzo rivelano che presto si arriverà alla resa dei conti.

Anticipazioni TV Tradimento e UPAS, puntata di mercoledì 6 marzo

Sono uscite le anticipazioni TV delle serie televisive e della soap in onda in questo periodo sulle reti ammiraglie RAI e Mediaset. Per quanto riguarda Tradimento, in programmazione tutti i giorni su Canale 5, l’episodio che andrà in onda giovedì 6 marzo rivela che Elmas deciderà di non rivelare agli Yenersoy il coinvolgimento di Oltan nell’operazione. Intanto, Guzide viene a sapere che Ozan ha chiesto a Sezei di non frequentarla più finché non otterrà ufficialmente il divorzio da Tarik. La giudice deciderà di andare a trovare l’uomo per avere dei chiarimenti in merito alla questione.

Gli spoiler dell’appuntamento del 6 marzo di Un posto al sole rivelano colpi di scena inaspettati, con Fusco che sarà sempre di più sotto pressione tanto che è sul punto di esplodere. Nel frattempo, Roberto solidarizza con Gennaro Gagliotti, anche se Michele non ha intenzione di fermarsi ed è deciso nel voler portare avanti la sua inchiesta sull’azienda, soprattutto dopo le ultime intimidazioni dell’imprenditore. Alice ricevere una visita inaspettata sul lavoro, ma non si sa se sarà felice o meno.

La trama della puntata di UPAS racconta anche che, nonostante la sua vicinanza a Mimmo e la decisione di iniziare con lui una relazione, Mariella sembra essere nostalgica della sua vita coniugale con Guido, per questo mostrerà alcuni dubbi sulla sua relazione con il collega. La vigilessa si confronterà così con l’amica Bice, che è convinta che Del Bue possa di nuovo illuderla e per questo motivo è ferma sulla sua posizione e non vuole che Mariella faccia un passo indietro nei confronti di Mimmo.

Anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 9: puntata di giovedì 6 marzo

Per quanto riguarda le anticipazioni TV della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 che andrà in onda giovedì 6 marzo dalle 16:00 su RAI Uno, rivelano che Umberto è pronto per partire di nuovo per l’Inghilterra dopo aver raggiunto telefonicamente l’infermiera di Adelaide che potrebbe raccontargli dove si trova la contessa. Guarnieri, però, è ancora deciso a non voler raccontare a nessuno dove si sta recando, tenendo ancora il mistero sulla cognata. Intanto, Rosa ha sciolto i dubbi in merito all’intervista che ha fatto a Tancredi.

Nel frattempo, Marta ascolterà involontariamente una conversazione tra il padre ed Enrico e la donna inizia ad avere alcuni sospetti. La fotografa deciderà di mettere Enrico all’angolo e chiedergli spiegazioni per capire che cosa sta accadendo. Mirella ci rimarrà male nel non poter accompagnare il figlio Michelino a Bologna per farlo partecipare alla serata dello Zecchino d’Oro e per questo motivo chiederà a Matteo di andare al suo posto e sostituirla. Lui accetta molto volentieri e deciderà di coinvolgere anche Odile nel partire con lui e il bambino. Intanto, Botteri ha intenzione di far sfilare Delia per presentare gli abiti della nuova collezione.