Anticipazioni TV UPAS, Tradimento e Il Pardiso 9: ormai è disperata e pronta a tutto

Non mancheranno i colpi di scena nelle puntate delle soap che vanno in onda su RAI e Mediaset: ecco le anticipazioni TV di UPAS, Tradimento e Il Paradiso delle Signore 9.

Le soap opera continuano ad avere un impatto ancora molto forte in una società governata dai dispositivi, dalla virtualità, dal multiverso e dalla post-verità. In questo universo di infinite alternative dell’intrattenimento, la struttura della soap continua ad essere attualissima, amata anche dalle nuove generazioni che trovano attraente le storie d’amore e di amicizia che vengono raccontate.

La lista di serie televisive che vanno in onda attualmente in Italia tra RAI e Mediaset è molto ampia e variegata: ci sono sia quelle in costume, come Il Paradiso delle Signore, ambientato negli anni ’60; che quelle che raccontano il giorno d’oggi, come Un posto al sole oppure Tradimento, due serial completamente diversi tra di loro ma ugualmente seguitissimi dai telespettatori. Le anticipazioni TV di mercoledì 5 marzo rivelano novità importanti per tutti i personaggi.

Anticipazioni TV Il Paradiso 9 e Tradimento, puntata di mercoledì 5 marzo

Le anticipazioni televisive della puntata di mercoledì 5 marzo della nona stagione de Il Paradiso delle Signore rivelano grandi novità. Mimmo rivela ad Agata di essere lui l’uomo misterioso che sta cercando e che le ha regalato il libro, ma la venere non la prenderà molto bene. Umberto troverà l’agenda di Adelaide e deciderà di seguire una pista per capire che fine abbia fatto e riuscire a trovarla, visto che la donna pare scomparsa nel nulla.

Rosa avrà molti dubbi su che cosa fare con l’intervista a Tancredi, la giornalista è indecisa se pubblicarla o meno integrale. Camilli deciderà di fare altre domande a Di Sant’Erasmo per chiarirsi le idee, ma l’imprenditore spiazzerà ancora di più la venere facendole un’altra rivelazione che la lascerà senza parole. Rosa chiederà conferma a Roberto se quanto appreso da Tancredi si tratta di verità o meno, e lui ammetterà che anche Vittorio aveva le prove sulla colpevolezza dell’imprenditore in merito all’incendio al mobilificio Frigerio.

Gli spoiler di Tradimento rivelano che Oylum non riesce a prendere il cellulare a Tarik e per questo motivo Elmas deciderà di passare al piano B. Oylum e Oltan ricatteranno Yesim utilizzando alcuni vecchi video nei quali si vede bene come la donna si accompagni a uomo molto anziani quando lavorava presso l’albergo di Oltan. Per paura di perdere la figlia e ormai messa alle strette, Yesim deciderà di inviare un virus all’email di Tarik e il malware sarà installato con successo per portare avanti il piano.

Anticipazioni TV UPAS, puntata di mercoledì 5 marzo

Per quanto riguarda le anticipazioni di Un posto al sole della puntata del prossimo mercoledì su Rai Tre, rivelano che Rossella progetta il proprio futuro con Nunzio ed è pronta a voltare pagina dopo aver passato un periodo non facile. Le cose però non saranno così semplici perché Fusco riceverà un avviso di garanzia e vedrà la propria carriera e la propria vita minata. Una situazione che farà perdere il controllo al primario.

Gennaro Gagliotti sarà umiliato da Ciro e l’imprenditore ora crede che la sua fine sia molto vicina, visto che sarà molto preoccupato per il destino della sua famiglia e della sua azienda. Vista questa situazione preoccupante, Silvia metterà alle strette Michele per fargli prendere una decisione netta e molto difficile. Intanto, Guido realizzerà che Mimmo ha deciso di creare un legame molto forte non solo con Mariella, ma anche con Lollo.