Anticipazioni Un passo dal cielo 8: Manuela è in pericolo di vita e non è la sola

Scopriamo insieme che cosa ci attendere per la prossima settimana della nostra fiction su Rai1 che tanto amiamo. Anticipazioni da non credere.

Giovedì prossimo abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con l’ottava stagione di Un passo dal cielo. Una fiction che riesce sempre a fare il massimo degli ascolti ogni volta che viene mandata in onda. Ricca di colpi di scena e di una trama sempre interessante e particolare. Con i vari protagonisti non ci si annoia mai.

E voi mettere anche tutte quelle belle inquadrature di montagna? Come poter resistere a tanta bellezza. Ma noi oggi vi vogliamo svelare in anteprima che cosa vedremo la prossima settimana.

Un passo dal cielo 8 le anticipazioni che non ti aspetti

La prossima puntata della nostra fiction del cuore andrà in onda giovedì sei febbraio sempre alle 21.30 circa su Rai1. Ma che cosa dobbiamo aspettarci dai due episodi che si intitolano, Il sentiero oltre le nuvole? Diciamo che la trama verte attorno ad un caso molto delicato. Un bambino di solamente 5 anni si perde e non si hanno più notizie su di lui.

Si chiama Michele ed è molto particolare il modo in cui è scomparso. In quel momento, infatti, si sta celebrano il matrimonio tra la mamme del bambino ed il patrigno Mario. I sospetti però ricadono immediatamente tutti su Lucio. Un ex militare che è il padre biologico del piccolo con il quale Rosa ha avuto ha relazione d’amore molto intensa ma che appartiene al passato.

La donna, però, credeva che l’uomo era molto alcuni anni addietro in Siria mentre era in missione. Nel momento in cui viene a scoprire che è ancora viva resta completamente senza parole. Il problema è che Lucio vuole assolutamente ricomporre la sua famiglia. Iniziano immediatamente dopo la scomparsa le ricerche del piccolo.

Ma, proprio mentre sono in corso, Manuela e Nathan rischiano la vita. Chi riuscirà a salvarli e come mai cadranno in una sorta di trappola? Come possiamo immaginare anche Vincenzo ha delle problematiche da dover affrontare. Non sarà assolutamente una puntata semplice. Anzi, deve vedersela con un avversario in amore davvero particolare, parliamo di un ballerino di tango molto focoso che sembra avere un ascendente sulla moglie.