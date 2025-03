Arretrati e nuove indennità, più soldi sul tuo conto entro il 21 marzo: chi ne ha diritto

Arrivano più soldi fra qualche giorno e gli stipendi saranno più ricchi e non una tantum. Cosa cambierà nei prossimi giorni sul cedolino.

A partire da marzo, NoiPa applicherà sui cedolini gli adeguamenti agli stipendi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2022-2024. Ci sono buone notizie.

Il cedolino NoiPa di aprile 2025 porta una ventata di novità che faranno sorridere migliaia di lavoratori. Si parla di arretrati e indennità. Buone nuove quindi legate al rinnovo contrattuale del Ccnl. I pagamenti degli arretrati partiranno già dal 21 marzo corrente e saranno pagati contestualmente allo stipendio. Il cedolino di aprile, poi, mostrerà chiaramente quali saranno le nuove voci, comprese le indennità per il triennio 2025-2027, che sostituiscono quelle precedenti.

Le novità più importanti riguardano la fine dell’acconto contrattuale e dell’indennità di vacanza contrattuale in vigore fino a febbraio; l’introduzione di una nuova indennità valida per il triennio 2025-2027; il pagamento degli arretrati per gli anni 2024 e inizio 2025. Nessun arretrato, invece, è previsto il biennio 2022-2023, già coperto da altre erogazioni.

Busta paga più ricca a partire da marzo: chi potrà festeggiare

Festeggiano finalmente i dipendenti pubblici, ma non tutti. Le novità del nuovo contratto nazionale riguardano i lavoratori delle Funzioni Centrali che riceveranno, come anticipato, gli arretrati Ccnl a partire dal 21 marzo 2025. La data di accredito coincide con il pagamento dello stipendio di marzo e riguarda l’anno 2024 e i primi mesi del 2025. Il comparto Funzioni Centrali riunisce i lavoratori e le lavoratrici degli organi dello Stato e dei Ministeri, delle Agenzie che svolgono attività e funzioni tecnico-operative, degli Enti Pubblici non Economici e delle casse privatizzate.

Alcuni esempi: i dipendenti ACI, INAIL, INPS, INAS, CONI, ICE, Croce Rossa Italiana.

Sul cedolino di aprile 2025, poi, le voci accreditate saranno: arretrati Ccnl riferiti all’anno 2024; arretrati relativi a gennaio e febbraio 2025; la nuova indennità sostitutiva dell’indennità di vacanza contrattuale.

Gli importi netti dipenderanno dalle ritenute previdenziali e fiscali applicate.

Vediamo in dettaglio quali saranno le date di pagamento: 21 marzo 2025 pagamento arretrati CCNL Funzioni Centrali; dal 15 aprile 2025 cedolino NoiPa di aprile disponibile online; dal 23 aprile 2025 accredito stipendio di aprile 2025. Sul cedolino di aprile 2025 non troverete più alcune voci ma ce ne saranno di nuove in linea con quanto previsto dal rinnovo del contratto nazionale Funzioni Centrali che racchiude oltre 190.000 dipendenti.

Non succederà la stessa cosa per quanto riguarda i lavoratori del comparto Istruzione e Ricerca – docenti e Ata – il cui rinnovo contrattuale è ancora in fase di trattativa. A proposito di questo, il prossimo tavolo di confronto è fissato per il 26 marzo 2025. In attesa di novità sostanziali, il personale scolastico percepirà l’indennità di vacanza contrattuale.