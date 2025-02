Arriva la funzione che tutti gli utenti Android volevano: sarà come avere un nuovo telefono

Su tutti i dispositivi Android sta arrivando una funzione che in tanti aspettavano ormai da tantissimi anni. Ti darà l’impressione di avere un nuovo smartphone tra le mani. Andiamo a vedere di che si tratta.

Come è noto, gli smartphone stanno diventando dei dispositivi sei più progrediti, dal momento che si possono fare in tutta serenità e con disinvoltura cose che un tempo era impossibile anche solo immaginare. In tal senso, è da sottolineare come al momento le realtà dominanti da questo punto di vista siano da una parte Apple con i suoi iPhone, dall’altra i tanti dispositivi che hanno come sistema operativo Android. La scelta, da questo punto di vista, è netta dal momento che si tratta di un tema che risulta essere sempre altamente divisivo.

Se queste due realtà stanno da anni sulla cresta dell’onda, come si suole dire in questi casi, non è certo un caso. Soprattutto se si considera che hanno dei design e delle funzionalità che sono molto identificativi.

E’ fondamentale, per loro, aumentare però sempre di più il ventaglio di soluzioni che vengono offerte ed in tal senso ora si aggiunge una nuova funzione sui dispositivi Android che in molti stavano aspettando ormai da tanto, tantissimo tempo.

Nuova funzione su Android: ecco come funziona e cosa sapere

Come è noto, c’è un margine per personalizzare la propria esperienza su un dispositivo. Basta, in tal senso, ad andare ad agire in Impostazioni avendo un minimo di praticità. Adesso pare che Google stia seriamente lavorando per lanciare definitivamente una funzione rivoluzionaria che si era già vista brevemente per Android 15 e che è ora ricomparsa in una versione Beta di Android 16. Si tratta della possibilità di applicare il tema scuro a tutte le app, anche a quelle che non possono avere questi colori di default.

Si tratta, come detto, di una funzionalità che non è facile trovare per chi ha questa versione Beta, ma che esiste. Per prima cosa vai in “Impostazioni“, poi su “Display e touch” ed infine, per l’appunto, scegli il tema scuro. In questo modo, tutte le app presenteranno i colori dark in questione. Ed attenzione, è importante sottolineare che non è solo un fatto estetico.

Se gli utenti aspettavano questa funzione da tantissimo tempo non è certo per un discorso estetico. Il tema scuro, infatti, consente di affaticare di meno gli occhi, soprattutto nel momento in cui si utilizza lo smartphone nelle fasce orarie notturne. Questa versione dovrebbe essere presente nella versione definitiva di Android 16.