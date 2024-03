Attività di raccolta e trasporto dei rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, una persona denunciata

In data 09 marzo c.a. a Roccagorga (LT), i Carabinieri della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà un cittadino classe 82 residente a Roccagorga per attività di raccolta e trasporto dei rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione.

Il predetto, alla guida del proprio autocarro, ha effettuato la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani senza la prescritta autorizzazione e il veicolo sottoposto a sequestro.