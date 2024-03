In tarda nottata del 26 marzo c.a. a Latina, i Carabinieri del dipendente N.O.R.M -Sezione Radiomobile, su richiesta del 112 si recavano in via Epitaffio dove si era verificato un incidente stradale dove tra un’autovettura condotta da un cittadino classe 79, mentre percorreva la sopra indicata via in direzione Latina Scalo, investiva provocandone la morte, un cittadino classe 96 che percorreva detta via in sella a una bicicletta da passeggio