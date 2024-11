Auto, non sempre si possono attivare le 4 frecce: se lo fai così devi pagare 173€

Quattro frecce in auto, sicuro di usarle nel modo giusto? Rischi di pagare fino a 173 euro, non sempre si possono attivare.

Guidare un’auto non è cosa da poco, soprattutto se pensiamo alla grande responsabilità che ne deriva. Per questo motivo occorre conseguire una patente e, soprattutto, avere bene a mente quelle che sono le regole del Codice della Strada. E no, non si tratta solo di semafori, sorpassi e cartelli da saper leggere e riconoscere, ma anche di senso civico. Parliamo oggi delle quattro frecce: sicuro di usarle nel modo giusto? Rischi di dover pagare fino a 173 euro.

Ammettiamolo, molti di noi le considerano una sorta di “jolly”: ci basta accenderle e ci convinciamo di aver fatto il nostro dovere ed essere al riparo da qualsiasi problema, come se fossero sufficienti in ogni occasione. Non è proprio così, anzi. Andiamo, allora, a chiarire questo punto fondamentale al volante.

4 frecce, non sempre si possono attivare: rischi di pagare 173 euro

Se sono state progettate in un certo modo, un motivo ci sarà. Le quattro frecce sono, ovviamente, un segnale luminoso pensate per avvertire gli altri automobilisti di una situazione pericolosa o potenzialmente tale. Di conseguenza, è facile comprendere perché dovremmo usarle solo in caso di emergenza. Andiamo a vedere, dunque, prima di tutto quando è lecito azionarle.

Possiamo servirci di questo segnalatore quando, ad esempio, c’è un ingombro sulla carreggiata che ostacola la circolazione o se abbiamo necessità di collocare o recuperare il segnale di pericolo. Ma anche quando, per problemi alla vettura, circoliamo ad una velocità ridotta rispetto a quella prevista o per segnalare improvvisi rallentamenti. Infine, possiamo usarle quando dobbiamo effettuare una frenata di emergenza che potrebbe essere rischiosa per gli altri.

Pochi sanno, però, che usare le quattro frecce senza una giusta causa, può portare conseguenze non da poco. Il Codice della Strada prevede tra i 36 e 148 euro di sanzione, ma non finisce qui. Ci sono, infatti, circostanze che potrebbero far salire tale sanzione, come nel caso in cui intralciamo la circolazione: si arriverebbe, in tal caso, a cifre tra i 42 e i 173 euro.

Ne viene di conseguenza che utilizzare nel modo giusto e come ben chiarito dalla normativa vigente le quattro frecce è essenziale non solo per la sicurezza su strada, nostra e degli altri, ma anche fondamentale per evitare guai e ritrovarsi costretti a sborsare una piccola fortuna.