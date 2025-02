Avevo provato di tutto, ma i lacci delle scarpe non volevano tornare bianchi: finalmente ho scoperto il mix infallibile

Questo semplice rimedio è in grado di far tornare i lacci sporchi delle scarpe al loro colore originario. Ecco come procedere.

È difficile preservare il colore iniziale dei lacci. Con il passare del tempo, infatti, a causa della terra, della pioggia e dello sporco dell’asfalto, cominciano a scurirsi. Questo piccolo dettaglio, in un look ben studiato, rischia di rovinare l’effetto finale. È frustrante metterli in lavatrice e scoprire di non essersi avvicinati neanche lontanamente al risultato desiderato.

Per fortuna, è possibile ricorrere a una procedura alternativa, capace di far tornare i lacci come nuovi. Non ruba troppo tempo e si può ripetere un numero infinito di volte. Ecco come fare per metterla in pratica.

I lacci sporchi non saranno più un problema: il modo migliore per smacchiarli

È normale che i lacci delle scarpe si sporchino. Su quelli colorati, la polvere e il fango risultano meno evidenti. Il colore bianco, invece, non permette di nascondere nulla. È un peccato associare un outfit impeccabile a un paio di lacci poco presentabili. Alcune persone, nel tentativo di risolvere il problema, utilizzano la lavatrice. Questo sistema non è sbagliato, ma potrebbe non essere sufficiente.

C’è una procedura molto più affidabile che, con l’aggiunta di pochi passaggi, riesce a ripristinare lo splendore originale. È semplice e si possono usare prodotti che quasi tutti hanno in casa. Di conseguenza, non sarà necessario neanche sostenere una spesa economica aggiuntiva.

Ecco come fare:

Togliere i lacci dalle scarpe sfilandoli con attenzione.Bisogna procedere con calma, così da preservare il tessuto che, seppur resistente, non è indistruttibile. Una volta fatto questo, si consiglia di usare un vecchio spazzolino da denti per eliminare i residui superficiali

Riempire una bacinella con una soluzione composta da acqua e bicarbonato di sodio . In alternativa, è possibile ricorrere anche alla candeggina, al succo di limone o al detersivo per il bucato. Lasciare agire per qualche minuto la soluzione e strofinare nuovamente con lo spazzolino

. In alternativa, è possibile ricorrere anche alla candeggina, al succo di limone o al detersivo per il bucato. Lasciare agire per qualche minuto la soluzione e strofinare nuovamente con lo spazzolino Mettere i lacci in lavatrice facendo attenzione a riporli prima in una rete per proteggere la biancheria delicata. Farli asciugare all’aria e riposizionarli sulle scarpe

Il risultato sarà evidente fin da subito. Appariranno bianchi come non mai ed emaneranno un buonissimo profumo. La stessa procedura non è estendibile ai lacci colorati. Prodotti come la candeggina e il succo di limone, infatti, potrebbero rovinare irrimediabilmente il tessuto. In questi casi, è meglio optare per il semplice detersivo per il bucato.