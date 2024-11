Ballando con le Stelle, comunicato ufficiale Rai: “Angelo Madonia fuori dal cast”. È bufera

Angelo Madonia è fuori da Ballando con le Stelle: ecco che cos’è successo davvero e cosa succederà nelle prossime puntate.

Dev’essere accaduto qualcosa di molto grave. Attraverso una breve nota, la RAI ha comunicato ai telespettatori del dance-show della prima rete che il maestro Angelo Madonia, in quest’edizione abbinato alla concorrente Federica Pellegrini, non farà più parte del cast del programma. E per quale motivo?

Madonia, secondo il comunicato, è stato escluso da Ballando con le Stelle per divergenze professionali emerse nel corso del programma. E anche se non è stata rivelata la motivazione reale dell’esclusione del ballerino è facile intuire che la produzione abbia scelto di allontanarlo dallo show dopo lo scontro con Selvaggia Lucarelli.

Il ballerino, partner in questa stagione di Federica Pellegrini, non si esibirà più nel programma e verrà quindi immediatamente sostituito: l’ex nuotatrice sarà assegnata sul palco dello show da un nuovo maestro. “La produzione di Ballando con le Stelle“, si legge sul comunicato, “di concerto con Rai e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso“.

Perché Angelo Madonia è stato cacciato da Ballando con le Stelle

A denunciare per primo un comportamento inappropriato da parte di Madonia è stato il giudice Gullermo Mariotto: lo stilista, intervenuto da Caterina Balivo a La Volta Buona, ha criticato il maestro per la sua reazione un po’ troppo aggressiva al giudizio di Selvaggia Lucarelli, durante l’ultima puntata di Ballando. Come suo solito Salvaggia si è lasciata andare a dei commenti sarcastici, e il ballerino non l’ha presa bene… Offeso, ha abbandonato lo studio, lasciando la compagna di ballo sola sul palco.

Il ballerino, che da qualche mese è legato sentimentalmente all’altra concorrente dello show Sonia Bruganelli, non ha tollerato dei riferimenti della giudice alla sua compagna. “Ai miei tempi, quando Ballando è iniziato anni fa, per una cosa così si veniva eliminati“, ha commentato Mariotto. “Ma i tempi sono cambiati“. Ma a quanto pare non sono cambiati più di tanto. L’eliminazione è arrivate e ora Madonia è fuori dallo show. Cosa farà ora Federica Pellegrini? E come reagirà invece Sonia Bruganelli (anche se è già state eliminata sabato dalla gara)?

“La produzione di #BallandoConLeStelle, di concerto con #Rai e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso”.@Ballando_Rai pic.twitter.com/xE3d4AOSTE — Rai (@Raiofficialnews) November 25, 2024

Ora si aspetta che si chiariscano i veri motivi che hanno portato Madonia a reagire con troppa foga ai commenti della giudice Lucarelli. Ci saranno tanti retroscena da raccontare! Intanto, sui social, moltissimi utenti si sono già schierati a favore del ballerino, accusando la Lucarelli e Mariotto di commenti fuori luogo. In ogni caso il ragazzo non doveva cedere così facilmente a delle provocazioni.