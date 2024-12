Ballando con le Stelle, perché non va in onda sabato 7 dicembre?

Ballando con le stelle non andrà in onda sabato 7 dicembre. La Rai ha deciso per uno stop del programma di Milly Carlucci: ecco perché cambia il palinsesto.

Nell’ultima puntata dello show del sabato sera di Rai 1 è successo veramente di tutto: discussioni, infortuni, ritiri, ritorni e colpi di scena che hanno portato il pubblico a rimanere attaccato alla TV fino alla fine. La padrona di casa è riuscita a gestire ogni situazione alla perfezione, persino l’abbandono di Guillermo Mariotto durante la diretta televisiva.

Una prima semifinale di Ballando con le stelle ricca di momenti concitati e novità assolute, nella quale i telespettatori hanno assistito al forfait inaspettato di Samuel Peron per infortunio, sostituito al fianco della “Divina” Federica Pellegrini da Pasquale La Rocca, dopo che Angelo Madonia è stato allontanato dal cast del programma.

Per tutti coloro che sono in trepidante attesa e non vedono l’ora di vedere la nuova coppia all’opera, così come le altre coppie, però, devono aspettare ancora un po’ di giorni. Questo perché la programmazione di Rai 1 cambierà la prossima settimana, dato che il dance show non andrà in onda sabato 7 dicembre come di consueto per un motivo ben preciso.

Stop per Ballando con le stelle sabato 7 dicembre: cambia la programmazione di Rai 1

Ballando con le stelle si sta avvicinando alla finalissima e i telespettatori non vedono l’ora di vedere chi alzerà la coppa. Tuttavia, il dance show di Rai 1, che sta collezionando record in termini di ascolti, salterà una puntata, come deciso dai dirigenti di viale Mazzini. I fan del programma dovranno pazientare per vedere la seconda semifinale.

Non ci sono dubbi sul fatto che uno dei programmi storici in casa Rai non andrà in onda questa settimana e il pubblico quindi deve fare i conti con le modifiche al palinsesto. Al posto del dance show più famoso della televisione andrà in onda un altro appuntamento, atteso ugualmente da moltissimi appassionati.

In prima serata di sabato 7 dicembre andrà in onda in diretta la Prima alla Scala, dove verrà trasmessa l’opera “La forza del destino” di Giuseppe Verdi, che vede la direzione di Riccardo Chailly e la regia di Leo Muscato. Un evento molto importante perché inaugura la stagione 2024/2025 del Teatro alla Scala di Milano.

Proprio per questo motivo, dunque, non ci sarà spazio per il dance show. I ballerini torneranno in pista dopo una settimana, in quanto il programma tornerà in onda sabato 14 dicembre con la seconda semifinale, in cui conosceremo i nomi dei finalisti che andranno a gareggiare per la coppa.