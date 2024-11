Barbara D’Urso, è fatta: a maggio 2025 torna sul canale leader di ascolti

Nel 2025 la regina della tv tornerà e tornerà in modo trionfale: prepariamoci a rivedere Barbara D’Urso sul canale leader di ascolti!

O la si ama o la si odia ma una cosa è certa, la regina indiscussa delle tv è lei: Barbara D’Urso! Tagliata fuori dai palinsesti Mediaset per il 2024, sua maestà è pronta ad un grande ritorno nel 2025 e proprio sul canale leader di ascolti. Insomma se Barbara è uscita dalla porta questa volta rientrerà dal portone principale e con tanto di tappeto rosso.

Nessuno, dopo anni di presenza fissa e costante, pomeridiana e anche serale, si sarebbe mai aspettato un taglio netto per tutto il 2024. Ma i nuovi vertici Mediaset, dopo il decesso dell’ex leader Silvio Berlusconi, decisero che era arrivato il momento di introdurre volti nuovi come, ad esempio, la splendida Diletta Leotta che quest’anno, per la prima volta, ha condotto un reality show.

O Myrta Merlino che ha sostituito la D’Urso nella fascia pomeridiana. Tuttavia molti hanno sentito la mancanza della conduttrice più agguerrita della televisione che non ha esitato, a oltre 60 anni, a mettersi in gioco come concorrente a Ballando con le Stelle. E questa determinazione l’ha premiata perché nel 2025 ci sarà il suo grande ritorno.

Barbara D’Urso: tutto pronto per il suo grande ritorno in tv

A lanciare la “bomba” è stato Roberto Alessi, direttore del settimanale di gossip Novella 2000. Barbara D’Urso, quasi certamente, tornerà in tv il prossimo maggio e sarà un ritorno in grande stile sul canale leader di ascolti. Insomma la regina tornerà ad occupare il suo trono! Sì ma…per fare cosa di preciso?

“Pare che la conduttrice abbia in cantiere un progetto pilota che potrebbe vedere la luce già il prossimo maggio”– le parole di Roberto Alessi. Barbara D’Urso, tuttavia non tornerà a Mediaset ma, con ogni probabilità, il prossimo anno la rivedremo sulle reti Rai. Non è ancora stato confermato nulla ma, secondo il direttore di Novella 2000, è praticamente tutto certo.

Roberto Alessi ha sganciato la “bomba” su Instagram lasciando intendere che, anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, ormai gli accordi sarebbero stati presi e fonti molto bene informate glielo avrebbero assicurato. Un anno e messo fa Barbara D’Urso proprio in Rai, durante un’intervista a Domenica In, confessò il dolore che provava per essere stata “fatta fuori” da Mediaset.

Le sue parole furono molto toccanti e fecero commuovere il pubblico: “Non ho ancora elaborato il lutto, il dolore di quello che mi è accaduto, della modalità con cui sono stata strappata via dalla mia vita. Mediaset mi ha dato tanto, sono stata 23 anni lì, 16 anni in diretta tutti i giorni… ho dato la vita e quindi il modo terribile in cui sono stata strappata senza che nessuno mi dicesse il perché o quando…Me l’hanno comunicato così, senza un motivo…”. Ma, come spesso accade, si chiude una porta e si apre un portone! Dunque facciamo il tifo per Barbara D’Urso e per il suo grande ritorno, questa volta in Rai però.