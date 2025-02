Basterebbero pochi spicci per risparmiare ed isolare termicamente la casa: vediamo se il trucco funziona davvero

C’è un trucco molto semplice ma, soprattutto, molto economico per isolare termicamente la nostra casa e risparmiare, così, un mucchio di soldi sulle bollette. Funzionerà? Intanto scopriamo di cosa si tratta.

Quando parliamo di isolamento termico ci viene subito in mente il cappotto termico che è una soluzione sicuramente molto efficace ma anche un po’ costosa. Il cappotto termico può far salire casa nostra fino a 5 classi energetiche se viene installato all’esterno; un po’ meno se, invece, optiamo per un cappotto termico interno.

L’isolamento termico è importante per evitare che il calore prodotto dai termosifoni venga disperso e, quindi, sprecato e che noi, quindi, buttiamo via i nostri soldi con bollette più alte del necessario. Del resto entro il 2030 tutti gli immobili di tutti gli Stati membri dell’Unione europea dovranno essere, almeno, di classe energetica E: dunque l’isolamento termico è un passo che dobbiamo fare.

Se, però, per il momento non ti senti di installare il cappotto termico, c’è un modo molto più semplice e immensamente più economico per isolare casa tua ed evitare che il calore si disperda. Nel prossimo paragrafo ti svelo di cosa si tratta ma già ti anticipo che questa soluzione costa pochi euro.

Ecco come isolare casa con pochi euro

Isolare per bene la propria abitazione è fondamentale per evitare dispersione di calore che ci costringe ad alzare il termostato e, dunque, ci fa spendere molto più del necessario. Ma come fare se, per quest’anno, non abbiamo provveduto a fare installare il cappotto termico?

Non ci crederai mai ma c’è un modo per isolare la tua casa con pochi euro: anzi con pochi spiccioli. Come? Con il pluriball. Sì, hai capito benissimo: quello che si usa per imballare merce delicata e che da piccoli usavamo per giocare facendo scoppiare tutti i “pallini”.

Il pluriball, in realtà, è una soluzione ottima per isolare termicamente le finestre. Infatti questo materiale – che puoi trovare nei negozi tipo Ikea o Bricocenter – è composto da uno strato di plastica con bolle d’aria intrappolate le quali riescono a creare una specie di barriera tra le stanze di casa nostra e l’ambiente esterno.

Pertanto, quando viene applicato sul vetro di una finestra, il pluriball riduce il trasferimento termico, grazie alla capacità delle bolle d’aria di intrappolare calore. Non ci crederai ma riesce ad abbattere la dispersione di calore anche del 50% con un risparmio davvero notevole per te.

Purtroppo, però, bisogna anche dire che questo materiale, per quanto economico, ha un piccolo svantaggio: non essendo perfettamente trasparente lascia entrare meno luce in casa e, quindi, impedirà ai raggi del sole di fare appieno il loro lavoro e, cioè, riscaldarci. Si tratta, in ogni caso, di una buona soluzione temporanea anche se, naturalmente, l’ideale è installare i doppi vetri alle finestre e il cappotto esterno all’edificio in modo da migliorare l’efficientamento energetico dell’abitazione.