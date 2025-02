Beatrice Luzzi, chi è l’ex marito? Legame indissolubile: età, figli, lavoro

Beatrice Luzzi è attualmente uno dei volti televisivi più amati dal pubblico. Sebbene sia separata da anni, ha un legame forte con l’ex marito: ecco chi è.

Grazie al Grande Fratello, il pubblico televisivo ha imparato a conoscere e apprezzare il carattere di Beatrice Luzzi. L’attrice romana è stata una delle concorrenti più amate del programma, partecipando da vera protagonista all’edizione del 2023. L’anno successivo, Alfonso Signorini l’ha scelta come opinionista, affiancando Cesara Buonamici, lasciando un’impronta permanente del reality show di Canale 5.

Quando era all’interno della casa più spiata d’Italia, in tantissimi si sono interessati alla vita personale dell’attrice e alle sue storie d’amore. Al di là del flirt avuto con Giuseppe Garibaldi quando era concorrente del GF, Beatrice è stata legata sentimentalmente per molti anni ad Alessandro Cisilin, con il quale ha avuto due figli e ormai è il suo ex marito. Anche se sono separati da diverso tempo, tra i due è rimasto un rapporto solidissimo.

Alessandro Cisilin, chi è l’ex marito di Beatrice Luzzi: età, carriera e vita privata

Alessandro Cisilin è nato il 23 luglio 1969 a Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia, ma vive a Roma. È noto proprio perché è stato sposato con Beatrice Luzzi, che ha raggiunto notorietà quando era una delle protagoniste della soap opera Vivere. È un antropologo e giornalista professionista, ma lavora anche come web editor ed è direttore responsabile di Fablab.

Cisilin ha iniziato a lavorare come giornalista nel 2003 ed è un esperto di questioni sociali e istituzionali riguardo tematiche riguardanti l’Europa e l’Asia Meridionale. Negli anni ha lavorato come corrispondente da Bruxelles per Liberazione e per l’Agenzia stampa Area e ha scritto per diverse testate importanti a livello nazionale come Il Fatto Quotidiano.

Alessandro e Beatrice si sono sposati nel 2007 e sono stati insieme fino al 2019. I due si sono incontrati per la prima volta alla Casa del Cinema di Roma in occasione della presentazione del documentario dell’attrice. Tra i due è scattato un colpo di fulmine che lo ha portati a stare insieme per dodici anni, formando una bellissima famiglia. L’attrice e il giornalista sono diventati genitori di due figli, Valentino ed Elia.

Beatrice Luzzi e Alessandro Cisilin, perché si sono lasciati: la fine del matrimonio

Sebbene l’amore tra Beatrice Luzzi e Alessandro Cisilin sia stato molto forte, portandoli a crescere due splendidi figli, qualcosa si è spezzato e nel 2019 si sono separati. L’attrice ha confessato che la separazione è arrivata dopo alcuni anni di tensioni e per il bene dei figli hanno deciso di separarsi consensualmente.

Beatrice ha raccontato che la scelta di separarsi è stata un salto nel buio, ma che le ha permesso di riprendere in mano la sua vita e la sua attività professionale. Nonostante questo, l’attrice è rimasta profondamente legata all’ex marito, spendendo bellissime parole. Tra i due c’è grande stima e affetto reciproco, una presenza fondamentale nella vita dell’uno e dell’altra.