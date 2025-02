Beautiful anticipazioni americane: Taylor corre un serio pericolo a causa di Steffy

Che cosa succede in America con la nostra amatissima soap opera? Scopriamo qualcosa di davvero incredibile per il momento qui da noi.

Ogni giorno, ormai da un numero di anni veramente imprecisato possiamo assistere alla nostra soap opera del cuore. Stiamo parlando di Beautiful dove ci sono sempre colpi di scena che non ti aspetti assolutamente. Ma che cosa sta accadendo in questo momento ed in particolare in America? Scopriamo insieme alcune anticipazioni particolari.

Taylor e Steffy sembrano avere dei problemi seri. Cerchiamo di capire bene insieme tutto quello che riguarda la nostra amata Beautiful e ricordiamoci che in America sono molto avanti con le puntate.

Beautiful accade l’impensabile, nessuno lo aveva ipotizzato

Steffy dopo tanto tempo è tornata alla Forrester Creations ed è prontissima a dare filo da torcere a Carter ed Hope. Ha con sè una arma segreta, ovvero Daphne Rose. La giovane creatrice di profumi conosciuta in tutto il mondo. I due giovani sono al settimo cielo di poter collaborare con lei ma non sanno che è una carissima amica della loro nemica.

Il piano di Steffy è geniale! Vuole che Daphne corteggi Carter in modo che Hope lo lascia andare via per sempre. Ma andrà tutto come Steffy pensa? La ragazza ha svelato i suoi piani a Ridge che resta molto colpito dalla ragazza, come lei di lui! Tra i due ci sono stati degli sguardi molto particolari di intesa dopo aver sentito il profumo che indossa lui.

Steffy si preoccupa ed inizia a pensare che forse non è stata una buona idea la sua. La giovane di casa Forrester si accorge ben presto che la sua carissima amica ha sedotto l’uomo completamente sbagliato! In questo modo sia Taylor che Brooke rimarranno completamente senza parole davanti all’atteggiamento di Ridge.

Ma, come sappiamo molto bene, all’interno di Beautiful cambiano idea molto velocemente! Ovviamente, la ragazza portata da Steffy porterà a compimento anche il compito per il quale è stata chiamata, ovvero sedurre Carter. Ecco quindi che sarà contesa tra due uomini molto diversi tra di loro e, come colpo di scena si potrebbe innamorare veramente del Walton.

Unica cosa certa é che il nuovo personaggio all’interno della nostra amata soap opera creerà non poco scompiglio. Possiamo solamente attendere e vedere come si svilupperà la trama degli sceneggiatori. Come sempre l’appuntamento è giornaliero, dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 13.40 circa.