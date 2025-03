Belcanto, Carolina fugge sconvolta: scoperta inaspettata sul passato di Maria, cosa svelano le anticipazioni

Cosa accadrà nella puntata di oggi di Belcanto? Carolina fuggirà sconvolta dopo la scoperta inaspettata sul passato di Maria. Le anticipazioni rivelano tutto.

Siamo pronti per un’altra serata di grande passione su Rai 1 con la nuova fiction che vede protagonista Vittoria Puccini.

I primi due episodi di Belcanto sono andati in onda lunedì scorso, il 24 febbraio. Oggi, 3 marzo sarà il momento della seconda serata con le puntate 3 e 4 rispettivamente intitolate Don Giovanni e Casta Diva. Nel primo appuntamento la serie ha raggiunto un ottimo risultato con oltre tre milioni e mezzo di telespettatori incollati al televisore e uno share del 20.70%.

Oggi la sfida sarà soprattutto con Juventus-Verona, il monday night di Serie A sarà trasmesso da Dazn e potrebbe portare via una fetta di pubblico anche se il target dei due appuntamenti non è lo stesso. Chi sarà indeciso sicuramente punterà su seguire l’evento live e rimanderà la visione di Belcanto. Attenzione anche agli altri eventi della tv in chiaro a partire dalla concorrenza interna con Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti su Rai 3. Su Canale 5 poi sarà protagonista con un’altra puntata il Grande Fratello.

Ma ora andiamo a leggere più da vicino le anticipazioni di stasera.

Belcanto, anticipazioni puntata oggi 3 marzo

Le anticipazioni di Belcanto ci dicono che stasera la grande protagonista sarà Carolina (Adriana Savarese). La ragazza infatti scoprirà una verità sconvolgente su sua madre Maria (Vittoria Puccini). Nell’episodio intitolato Don Giovanni vedremo il maestro Crescenzi decidere di dare una seconda opportunità ad Antonio con la voglia di chiedere in cambio però la presenza di Carolina nella classe di canto.

Maria inizia a lavorare come domestica dai Bellerio per cercare di pagare in tempo le lezioni di canto delle sue figlie. Carolina verrà però minacciata di essere espulsa dalla scuola di Crescenzi se non impara a leggere e dovrà avere a che fare proprio con la verità sulla madre che la lascerà senza parole.

Nel secondo episodio Casta Diva invece vedremo svilupparsi i turbamenti di Carolina che rimarrà davvero spiazzata da quanto scoperto sulla madre. La ragazza deciderà così di scappare verso il ritorno a Napoli per stare da Saverio. A fermarla sarà sua sorella che la convincerà a non andare via da Milano.

Antonia invece conquisterà l’affetto di Giacomo che la vede come un modo per riuscire ad avvicinarsi a Maria. Tanto da dire in due episodi che potrebbero segnare una svolta chiave all’interno della serie di Rai 1.