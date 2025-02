Bianca Balti, carriera e vita privata: gli studi, le figlie e la lotta contro la malattia

Una delle top model italiane più conosciute al mondo è Bianca Balti, modella amatissima. Una carriera ricca di soddisfazioni, ma la sua vita è stata piena di prove da affrontare.

Bianca Balti è tra le figure più influenti nel mondo dello spettacolo, in grado di vedere il lato positivo ed entusiasmante della vita, anche nei momenti più complicati, come quello che sta attraversando in questo periodo. La modella sta dimostrando di avere una grande forza di volontà e un grande coraggio parlando apertamente della sua malattia, del cambiamento del suo corpo, delle cure e del rapporto con le figlie in questa difficile situazione.

Una genuinità sincera quella della supermodella lodigiana, manifestando una grande forza d’animo che ha stupito e colpito i suoi sostenitori, che ogni giorno le scrivono e le dedicano bellissime parole. In tantissimi hanno mostrato la propria felicità dopo aver saputo che sarà la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2025 accanto a Carlo Conti e Cristiano Malgioglio. In attesa di rivederla all’Ariston, ripercorriamo la sua vita, tra successi professionali, relazioni sentimentali e malattia.

Chi è Bianca Balti: età, adolescenza e carriera

Bianca Balti è nata il 19 marzo 1984 a Lodi, dove ha vissuto fino alla fine del liceo, ma ormai da diversi anni vive a Los Angeles, dove risiede da sette anni. Quando era adolescente si è avvicinata al mondo dei rave, che l’ha spinta all’abuso di alcol e droghe; proprio mentre era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ha rivelato di aver subito uno stupro, un evento che ha dato inizio di un periodo buio che ha condizionato il suo rapporto con gli uomini.

La top model ha conseguito la maturità classica presa al liceo Pietro Verri, in seguito ha deciso di lasciare Lodi e trasferirsi a Milano dove si è iscritta al corso di design della comunicazione al Politecnico. Per mantenersi agli studi, ha iniziato a fare la rappresentate di prodotti cosmetici nei supermercati ed è proprio qui che viene notata per la sua bellezza.

Quando aveva intorno ai vent’anni, infatti, Bianca si è avvicinata al mondo della moda e da quel momento in poi le si è spalancato un mondo. Negli anni ha avuto una carriera internazionale importante, che l’ha portata a sfilare e posare per importanti case di moda, tra cui Dolce & Gabbana, Guess, Intimissimi, Roberto Cavalli, Christian Dior, Armani Jeans e molti altri ancora. Ha posato per un catalogo di Victoria’s Secret nel 2005.

Nel 2007, Bianca ha debuttato al cinema nel film Go Go Tales e tre anni dopo viene scelta per il documentario televisivo Una vita al top. Uno dei momenti più importanti della sua carriera è arrivata nel 2013, quando è stata ospite all’ultima serata del Festival di Sanremo, condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Per poi essere chiamata anche da Carlo Conti nel 2025 come co-conduttrice per la seconda serata.

Bianca Balti, vita sentimentale: amori e figlie

Bianca Balti è stata legata al fotografo Cristian Lucidi proprio all’inizio della sua carriera da modella, per il quale si è trasferita a New York. Dopo pochissimo tempo in cui aveva iniziato una relazione con l’uomo è rimasta incinta e nel 2007 è nata la figlia Matilda. Dopo la rottura con il compagno avvenuta nel 2010, la top model è tornata in Italia con la figlia e ha dovuto affrontare il periodo di eccessi.

Bianca si è trasferita con la figlia a Marbella e nel 2015 è nata la seconda figlia Mia avuta dal marito Matthew MacRae, ma anche questa relazione finisce male, visto che la modella si separa dal marito dopo un mese dalle nozze. In seguito, Balti lascia l’Italia per andare in California, una scelta che ha portato la primogenita a voler andare a vivere con il padre a Parigi, una decisione che ha fatto soffrire la modella. Oggi il rapporto tra Bianca e Matilda è migliorato e sono tornate a vivere insieme.

Dopo una breve relazione con Helly Nahmad, un noto commerciante d’arte e collezionista, attualmente è legata al pilota Alessandro Cutrera, poco noto al mondo dello spettacolo e si vede solo raramente sui social, dove si mostra sempre affettuoso con la compagna. L’uomo è entrato nella vita della modella in concomitanza con la diagnosi di tumore.

BIanca Balti, come sta oggi? La malattia

Bianca Balti ha sempre parlato di questioni che riguardano la salute, come quando ha raccontato nel 2021 di aver voluto congelare gli ovuli. L’anno successivo ha scoperto di essere portatrice della mutazione del gene BRCA1, che predispone lo sviluppo del tumore al seno e alle ovaie. Per questo motivo si è sottoposta a un’operazione di mastectomia preventiva.

L’intervento però non è bastato alla modella per tenere lontana la malattia, visto che nel 2024 ha scoperto di avere una forma di cancro ovarico al terzo stadio. Bianca ha subito un’operazione a settembre scorso per rimuovere il cancro e poi ha iniziato la chemioterapia, il tutto documentato sui social, dove aggiorna costantemente i follower.