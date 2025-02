Bollette fuori controllo, salgono del 78% e gli aiuti sono sempre più lontani

Famiglie messe in ginocchio da bollette di luce e gas fuori controllo: gli aumenti hanno sfiorato il 78%. Il Governo rinvia il Consiglio di Amministrazione: gli aiuti si allontanano.

Che le bollette di luce e gas siano aumentate ce ne siamo accorti tutti. Del resto l’inflazione ha ripreso la strada verso l’alto e segna già un preoccupante +1,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno del 2024. I rincari sulle bollette stanno mettendo in ginocchio milioni di famiglie.

Parlando solo del gas, l’aumento è di appena l’1% rispetto a dicembre 2024 ma sale al 21% se lo confrontiamo con quello di gennaio 2024. Se poi andiamo ad analizzare i costi del 2021, allora lo sconforto e l’ansia prendono il sopravvento: rispetto a gennaio 2021, oggi il prezzo del gas è più caro del 78%.

E gli aumenti si stanno facendo sentire non solo sul gas ma anche sulle bollette dell’energia elettrica con incrementi di circa il 18% rispetto all’ultimo trimestre dell’anno scorso. A tutto questo bisogna aggiungere un’altra notizia che non ci farà dormire sonni tranquilli: il premier Governo ha rinviato il Consiglio dei Ministri per discutere del pacchetto aiuti. Gli aiuti, dunque, si allontanano.

Bollette sempre più care: il Governo rinvia il Cdm

Il Governo ha spostato a venerdì 28 febbraio il Consiglio dei Ministri che si sarebbe dovuto tenere ieri pomeriggio per discutere del pacchetto aiuti alle famiglie economicamente più fragili. Il Premier Giorgia Meloni ha ritenuto ancora insufficienti le risorse messe in campo. Nel frattempo le bollette continuano a salire mettendo le famiglie in ginocchio.

Bollette del gas e dell’energia elettrica fuori controllo. Rispetto al 2024 il gas è salito del 21% ma l’incremento diventa del 78% se confrontato con i primi mesi del 2021. Si sarebbe dovuto tenere ieri il Consiglio dei Ministri per discutere del pacchetto aiuti alle fasce più vulnerabili della popolazione ma il Governo lo ha spostato a venerdì 28 febbraio.

Tra le proposte, quella di alzare la soglia Isee per poter fruire del bonus sociale sulle bollette di luce, gas e acqua. Attualmente possono beneficiare di questo sussidio le famiglie con Isee non superiore a 9530 euro (o non superiore a 20.000 euro ma solo nel caso di almeno 4 figli a carico). Tra le proposte da vagliare, quella di portare la soglia Isee a 15.000 euro anche per i nuclei familiari non numerosi.

Prevista anche l’approvazione di controlli più rigidi e sanzioni più severe per quegli operatori di luce e gas che, in questi mesi, non si sono comportati in modo trasparente e hanno fatto i “furbetti” assimilando la voce “aiuti del Governo” ad altre voci di spesa presenti in bolletta e hanno, talvolta, vanificato l’aiuto effettivo.

Non solo: buone notizie anche per le imprese. Il Governo, venerdì 28, dovrà discutere anche circa la possibilità di concedere elettricità a prezzi calmierati a tutte quelle imprese “energivore”, cioè quelle imprese che hanno fatto una scelta “green” e che si avvalgono di fonti rinnovabili.