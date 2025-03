Bollo auto 2025, addio al pagamento: è ufficiale l’esenzione

Una delle tasse più detestate dagli italiani è sicuramente la tassa automobilistica, alla pari del canone Rai probabilmente. Eppure è dovuta.

Il bollo è una tassa legata al possesso di un veicolo e deve essere pagata anche nel caso in cui il veicolo non circoli su strada. Ma qualcosa sta cambiando.

L’importo del bollo auto cambia a seconda della regione o provincia autonoma di residenza ma anche della classe ambientale (Euro 1, 2, etc.) e della potenza effettiva del veicolo espressa in kiloWatt. Si tratta di una tassa locale che viene incassata dalle regioni e dalle province autonome mentre per il Friuli-Venezia Giulia e la Sardegna è l’Agenzia delle Entrate ad occuparsi della gestione del bollo.

Qualcosa sta cambiando, dicevamo. In Italia, si incentiva la vendita di auto a basse o a zero emissioni, ibride (HEV/MHEV), ibride plug-in (PHEV/PHEV Rex) ed elettriche (BEV). E si fa puntando sulle esenzioni dal bollo. Alcune sono totali, ad esempio se la potenza dell’auto non supera i 100kW. Altre sono parziali: vediamo qui di seguito, regione per regione, come funzionerà.

Esenzione totale o parziale dal bollo auto: come funziona regione per regione

Come anticipato, ogni regione italiana gestisce a modo suo la tassa automobilistica, in base a vari parametri che in ogni caso non vanno a scontrarsi con le regole nazionali. Ora ogni regione ha deciso di incentivare le auto elettriche o ibride e lo farà in questo modo:

Abruzzo

Auto elettriche: Esenzione totale per i primi 5 anni dall’immatricolazione; successivamente, pagamento del 25% dell’importo previsto per i veicoli a benzina equivalenti.

Auto ibride plug-in e ibride: Nessuna agevolazione specifica.

Basilicata

Auto elettriche: Esenzione totale per i primi 5 anni; dal sesto anno, pagamento del 25% del bollo standard.

Auto ibride plug-in e ibride: Esenzione totale per i primi 5 anni dall’immatricolazione.

Calabria

Auto elettriche: Esenzione totale per 5 anni; successivamente, pagamento del 25% dell’importo dovuto per un veicolo a benzina di pari potenza.

Auto ibride plug-in e ibride: Nessuna esenzione prevista.

Campania

Auto elettriche: Esenzione totale per 5 anni; dal sesto anno, pagamento del 25% del bollo standard.

Auto ibride plug-in e ibride: Esenzione totale per 3 anni per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2024.

Emilia-Romagna

Auto elettriche: Esenzione totale per 5 anni; successivamente, riduzione del 75% dell’importo del bollo.

Auto ibride plug-in e ibride: Nessuna esenzione attualmente in vigore.

Friuli Venezia Giulia

Auto elettriche: Esenzione totale per 5 anni; dal sesto anno, pagamento del 25% dell’importo previsto per un veicolo a benzina equivalente.

Auto ibride plug-in e ibride: Nessuna agevolazione prevista.

Lazio

Auto elettriche: Esenzione totale per 5 anni; successivamente, pagamento del 25% del bollo standard.

​Auto ibride plug-in e ibride: Esenzione totale per 3 anni per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2022.

Liguria

Auto elettriche: Esenzione totale per 5 anni; dal sesto anno, pagamento del 25% dell’importo dovuto.

Auto ibride plug-in e ibride: Esenzione totale per 3 anni per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2024.

Lombardia

Auto elettriche: Esenzione permanente dal pagamento del bollo.

Auto ibride plug-in e ibride: Riduzione del 50% per 5 anni per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2021.

Marche

Auto elettriche: Esenzione totale per 5 anni; successivamente, pagamento del 25% dell’importo previsto.

Auto ibride plug-in e ibride: Esenzione totale per 6 anni per i veicoli immatricolati tra il 2017 e il 2022.

Molise

Auto elettriche: Esenzione totale per 5 anni; dal sesto anno, pagamento del 25% dell’importo standard.Auto ibride plug-in e ibride: Nessuna agevolazione disponibile.

Piemonte

Auto elettriche: Esenzione permanente dal pagamento del bollo.

​​​Auto ibride plug-in e ibride: Esenzione totale per 5 anni per i veicoli con motore termico di potenza non superiore a 100 kW, immatricolati fino al 31 dicembre 2024.

Puglia

Auto elettriche: Esenzione totale per 5 anni; successivamente, pagamento del 25% dell’importo dovuto. Auto ibride plug-in e ibride: Esenzione totale per 6 anni dall’immatricolazione.

Sardegna

Auto elettriche: Esenzione totale per 5 anni; dal sesto anno, pagamento del 25% dell’importo previsto.

Auto ibride plug-in e ibride: Nessuna esenzione attualmente prevista.

Sicilia

Auto elettriche: Esenzione totale per 5 anni; successivamente, pagamento del 25% dell’importo standard.

Auto ibride plug-in e ibride: Esenzione totale per 3 anni per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2024.

Toscana

Auto elettriche: Esenzione totale per 5 anni; dal sesto anno, pagamento del 25% dell’importo dovuto.

Auto ibride plug-in e ibride: Nessuna agevolazione specifica.

Trentino-Alto Adige

Auto elettriche: Esenzione totale per 5 anni; successivamente, pagamento del 25% dell’importo previsto.

Auto ibride plug-in e ibride: Esenzione totale per 3 anni.

Umbria

Auto elettriche: Esenzione totale per 5 anni; dal sesto anno, pagamento del 25% dell’importo standard.

Auto ibride plug-in e ibride: Nessuna esenzione attualmente in vigore

Valle d’Aosta

Auto elettriche: Esenzione totale per 5 anni; dal sesto anno, pagamento del 25% dell’importo previsto.

Auto ibride plug-in e ibride: Nessuna agevolazione specifica.

Veneto

Auto elettriche: Esenzione totale per 5 anni; successivamente, pagamento del 25% dell’importo del bollo.

Auto ibride plug-in e ibride: Esenzione totale per 3 anni dall’immatricolazione.