Bonus luce e gas: i nuovi importi 2025 e i requisiti per avere il sussidio

Anche per il 2025 il Governo di Giorgia Meloni ha confermato i bonus sociali per aiutare le famiglie economicamente più fragili. I bonus riguardano le bollette di luce e gas. Vediamo i nuovi importi per quest’anno e i requisiti necessari per averne diritto.

Tra i tanti bonus riconfermati dall’Esecutivo con la manovra di Bilancio 2025, figurano anche i bonus sociali per luce e gas. Si tratta di bonus che si rivolgono esclusivamente a famiglie economicamente fragili e maggiormente esposte al rischio povertà. Infatti, per ottenerli, è fondamentale l’Isee.

Negli ultimi tre anni abbiamo assistito ad un progressivo aumento delle bollette delle utenze domestiche legato, in larga misura, all’aumento del costo della materia prima energetica e all’aumentato costo per sostenere i trasporti. A questo bisogna poi aggiungere il passaggio al mercato libero che è stato un po’ come la ciliegina sulla torta: una torta amara però!

All’interno del mercato a maggiori tutele sono potuti restare soli i nuclei familiari considerati “vulnerabili” e sono proprio costoro che, anche quest’anno, potranno beneficiare dei bonus sociali i quali varieranno d’importo a seconda del numero di componenti della famiglia. Nel prossimo paragrafo analizziamo tutto dettagliatamente.

Bonus luce a gas: a quanto ammontano e a chi spettano

Via libera anche per quest’anno al bonus luce e gas che si rivolge alle famiglie economicamente più fragili e in condizione di svantaggio. Vediamo i nuovi importi fissati per il 2025 e i requisiti necessari per poter fruire di questa importantissima agevolazione.

I bonus luce e gas si possono fruire solo sotto forma di sconto diretto sulle bollette delle utenze domestiche. Non è necessario fare domanda ma è indispensabile presentare il modello Isee aggiornato per poter beneficiare di questo prezioso aiuto. Infatti l’Inps, una volta registrato il nuovo Isee, comunica le liste degli aventi diritto direttamente all’ Acquirente Unico SpA il quale, a sua volta, comunicherà i nomi dei beneficiari ai fornitori di energia elettrica.

Nello specifico, quest’anno, per avere diritto al sussidio l’Isee non deve superare queste soglie:

9530 euro per nuclei familiari con meno di 4 figli fiscalmente a carico;

20.000 euro per nuclei familiari con più di 4 figli a carico.

L’importo dell’agevolazione cambia a seconda del numero dei componenti della famiglia. Per quanto riguarda le bollette della luce, ad esempio, lo sconto sarà di:

13,80 euro al mese per famiglie composte da 1-2 persone;

18 euro al mese per famiglie composte da 3-4 persone;

19,80 euro al mese per nuclei familiari con più di 4 componenti.

Sul fronte del gas, invece, lo sconto dipenderà non solo dal numero di componenti del nucleo familiare ma anche dalla zona climatica e andrà da un minimo di 11 euro fino ad un massimo di 87 euro circa al mese per chi vive nelle fasce climatiche più rigide. Ma non è tutto, è stato confermato anche un terzo bonus: il bonus idrico. Grazie al bonus idrico le famiglie che soddisfano i requisiti sopra menzionati potranno fruire di 50 litri di acqua al giorno gratuitamente per ogni componente.