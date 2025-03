Bucce di banana? Guarda come le riciclo in 4 modi fenomenali e utilissimi evitando gli sprechi

Butti le bucce di banana? Dopo aver letto quest’articolo potresti cambiare idea. Infatti, ti svelo alcuni modi FENOMENALI per sfruttarle quando pulisci la tua casa (e non solo, come vedrai!).

Ok, lo ammetto. Non sono sempre stata molto attenta ai temi ecologici. Se si poteva buttare qualcosa… beh, la buttavo senza pensarci troppo, tutt’al più facevo la raccolta differenziata. Il mio interesse per la cosa finiva lì. Disdicevole, lo so. Col tempo, grazie anche ad una mia amica (che chiamerò Giulia) ho cambiato idea. Fu proprio Giulia a mostrarmi come anche oggetti e scarti che spesso buttavo sarebbero potuti tornarmi utili… inizialmente ero scettica. MOLTO scettica, ma sono finita per cambiare idea.

Oggi vorrei soffermarmi su uno degli scarti che, assieme ai fondi di caffè e pochi altri, mi sono tornati più utili per pulire casa e per tante altre funzioni. Cominciamo.

4 modi FENOMENALI per riciclare le bucce di banana: ti cambieranno la vita!

Fu proprio Giulia a spiegarmi come riciclare le bucce di banana. Mi fece notare, ad esempio, che sono un ottimo fertilizzante per le piante. Come usarle? Basta tagliarle a pezzi e interrarle nel terreno vicino alle radici o lasciandole in ammollo in acqua per alcuni giorni. Se ne ricaverà un infuso da usare per innaffiare le piante.

Inoltre, mi ha fatto notare che potrei usare la parte interna delle bucce di banana per lucidare le scarpe. O anche, che frullandola assieme ad un po’ di acqua e di olio di cocco, potrei ottenere creare una miracolosa maschera nutriente per i miei capelli (giuro che da quando la uso sono morbidissimi!).

Ti spiego come la uso io: dopo aver lavato i capelli, usato lo shampoo e risciacquato con cura, tampono la chioma con un’asciugamano pulita. Poi applico la maschera, la faccio agire una ventina di minuti e risciacquo nuovamente. Provaci, mi ringrazierai.

Infine, Giulia mi ha parlato di come usa le bucce di banana per pulire e lucidare l’argento. Ho seguito il suo consiglio e ho comincito a farlo anche io! Come? Frullando bucce di banana con un po’ d’acqua per ottenere una sorta di pasta pulente. Ho molta argenteria in casa e purtroppo si stava ossidando, quindi era coperta da un’orrida e antiestetica patina marroncina. Insomma, non fosse stato argento sarei stata lì lì per buttarlo, ma grazie alle bucce di banana… beh, nel giro di 5 minuti sono riuscita a farli brillare come mai prima di quel momento!