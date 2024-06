Cadavere rinvenuto in un’abitazione, indagini in corso

In data 09 giugno c.a. a Fondi (LT), i Carabinieri della Tenenza di Fondi (LT) in collaborazione con i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Aliquota Operativa, erano intervenuti in un’abitazione dove un cittadino classe 60, aveva rinvenuto presso l’abitazione del fratello classe 62, prono al suolo all’interno del bagno tra la doccia e il water, il corpo senza vita dello stesso.

Sul posto intervenne il personale del 118 che ne ha constatato il decesso, non fornendone le cause.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Latina, D.ssa Martina TAGLIONE, è intervenuto il medico legale competente che, eseguiva l’esame autoptico che ha fatto emergere concreti elementi per ricondurre la morte a un’aggressione patita dal 62enne, nei giorni precedenti.

Sono in corso attive indagini da parte dei carabinieri, coordinate dall’Autorità Giudiziaria che seguono una pista ben precisa.