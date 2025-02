Calamari in umido, facilissimi e saporiti: con un tocco di olive sono super freschi

Facciamo i calamari in umido, la ricetta perfetta per il weekend: facili, semplici e anche veloci, con un tocco di olive sono ancora più gustosi!

Siamo alle porte dell’ennesimo weekend, anche se questo è un po’ più speciale: tra la finale di Sanremo e San Valentino, molti potrebbero decidere di trascorrere un bel weekend fuori casa o semplicemente decidere di preparare una gustosa cenetta insieme, che accende un po’ di passione specialmente se associamo un bel piatto di pesce e un buon vino bianco fresco e fruttato. E quale migliore occasione di questa per sperimentare la preparazione di cui vogliamo parlarvi oggi?

Direttamente da Gaeta, oggi prendiamo ispirazione da una sua ricetta per realizzare i calamari in umido, delicati e molto saporiti, perfetti proprio per la cena della festa degli innamorati. La loro realizzazione è alla portata di tutti e se chiederete al vostro pescivendolo di fiducia di pulirveli sarà tutto molto più semplice! Scopriamo di cosa abbiamo bisogno.

Calamari in umido, facili e deliziosi: ricetta veloce ma super saporita

I calamari in umido sono preparati molto spesso a Gaeta, anche se troviamo varianti in tutta Italia. In Sicilia ad esempio si è soliti farli ripieni di mollica condita e molto profumata, cotti poi in un sughetto di pomodoro che cattura tutto il sapore del mare. Quelli di oggi invece hanno olive e capperi, molto mediterranei ma sfiziosissimi. Scopriamo subito come realizzarli in quattro e quattr’otto!

Ingredienti per 4 persone

8 calamari interi già puliti;

2 cucchiai di concentrato di pomodoro;

1 cucchiaio di capperi dissalati;

1 cucchiaio di olive di Gaeta;

1 spicchio d’aglio;

1 rametto di maggiorana fresco;

1 mazzetto di salvia fresca;

1 rametto di rosmarino fresco;

1 bicchiere di vino bianco secco;

Brodo vegetale o di pesce q.b.

Olio EVO q.b.

Preparazione