Calci e pugni all’auto della moglie e minacce ai Carabinieri con un martello: arrestato

Nella serata del 24 gennaio c.a. a Sabaudia (LT), i Carabinieri della locale Stazione, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato per maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento, un cittadino classe 51 residente a Sabaudia (LT).

Nella circostanza il 73enne non permetteva alla moglie di accedere all’interno dell’abitazione al fine di prelevare alcuni effetti personali iniziando a colpire l’autovettura della donna con calci e pugni a bordo della quale oltre alla predetta vi erano la moglie ed il figlio minorenne.

Immediatamente i Militari operanti bloccavano il soggetto che riusciva a divincolarsi afferrando un martello.

A questo punto i Carabinieri, intervenuti sul posto, riuscivano a bloccarlo e trarlo in arresto.

Nel corso dell’evento, un militare intento a bloccare il soggetto, veniva colpito al ginocchio senza riportare lesioni.

Il martello sopra citato, veniva sottoposto a sequestro e il soggetto, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell’A.G.