Canone RAI 2025, addio per sempre al pagamento: scatta finalmente l’esenzione

Alzi la mano chi ama pagare il Canone Rai. Tutte mani abbassate, immaginiamo. Eppure è (o era) una tassa che paghiamo da sempre, o quasi.

Ci sono novità per quanto riguarda chi ha diritto ad essere esente dal pagamento del canone. Non tutti lo sanno e probabilmente stanno gettando via soldi, e chissà da quanto tempo.

La tassa più odiata dagli italiani, di pari passo con il bollo dell’auto. Eppure restano due doveri obbligatori per tutti i cittadini, o quasi. Già, quasi, perché non tutti sono obbligati a pagare il canone Rai che, lo ricordiamo, ammonta a 90 euro l’anno con 10 rate da 9 euro inserite nella bolletta della luce. Un tempo la tassa non veniva pagata da milioni di italiani con tutte le conseguenza del caso, ma da quando è stato inserito in bolletta, di sicuro Rai e Stato hanno riempito le casse.

Probabilmente continuano a pagare anche tutti coloro che invece dovrebbero essere esentati, ma vuoi per scarsa informazione, vuoi per cattivi consigli, non tutti sanno che possono smettere di pagare, subito. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Canone Rai, non devi pagarlo e non lo sai: ultima scadenza 30 giugno 2025

Il canone Rai, anche detto ‘tassa di concessione governativa per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive’, è stato introdotto in Italia nel 1938. Lo scopo principale era garantire un finanziamento al servizio pubblico radiotelevisivo e di fatto è ciò che sta facendo ancora oggi nonostante l’avvento della televisione digitale.

Per il solo fatto di avere un televisore in casa, dobbiamo pagare il canone Rai. La domanda è lecita: e chi un televisore in casa non ce l’ha? Questi e molti altri devono essere esentati per legge dalla tassa, vediamo altri esempi e come richiedere l’esenzione. Non pagano il canone gli italiani che abbiano compiuto 75 anni con un reddito che non superi gli 8.000 euro annui. Chi non possiede un televisore può presentare una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, ma lo deve fare ogni anno. Anche i funzionari diplomatici e consolari, così come il personale militare straniero, possono beneficiare dell’esenzione.

Per richiedere l’esenzione ci sono due date da circolettare sul calendario: chi chiede l’esenzione annuale deve rispettare la scadenza del 31 gennaio, data ormai passata. Ma c’è la possibilità di non pagare l’ultimo semestre di canone presentando la domanda entro il 30 giugno 2025. La richiesta deve essere inviata tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino, insieme alla copia di un documento di riconoscimento valido.