Carnevale Cisternese 2025: eventi, sfilate e viabilità: tutte le informazioni utili

Il Carnevale Cisternese 2025 entra nel vivo con un ricco programma di eventi che proseguirà da oggi fino a tutto il 4 marzo, giornata del tradizionale Martedì Grasso

Con l’arrivo di questo fine settimana, Cisterna si prepara a festeggiare il Carnevale con un programma ricco di eventi e sfilate che animeranno tutta la città da oggi fino al 4 marzo.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Cisterna di Latina in collaborazione con associazioni locali, scuole, gruppi di volontariato e commercianti, punta a coinvolgere tutta la comunità in un’atmosfera di festa e aggregazione che è ormai consolidata considerando la lunga tradizione del calendario carnvealesco del territorio.

Carnevale Cisternese, eventi in piazza

L’evento prevede appuntamenti pensati per grandi e piccoli, con spettacoli teatrali, animazioni, laboratori creativi e, naturalmente, le tradizionali sfilate di carri allegorici che attraverseranno le vie del centro cittadino e che di fatto sono già iniziate con la giornata di oggi.

Il calendario del Carnevale Cisternese

Il calendario del Carnevale Cisternese 2025 si è aperto questa mattina con una serie di letture ispirate al Carnevale che si è tenuta presso la Biblioteca comunale. Domani, Domenica 16 febbraio, dalle 14.30 alle 18.00 è in programma la prima sfilata dei carri allegorici lungo Corso della Repubblica, organizzata dall’associazione Amici in festa.

Domenica prossima – 23 febbraio alle ore 17 – è invece in programma lo spettacolo di animazione teatrale Hansia e Gretel presso la sala polivalente della Biblioteca comunale, a cura di MOB.

Domenica 2 marzo, dalle ore 15.30 alle 18 sfilata in maschera della Banda musicale Città di Cisterna sempre lungo Corso della Repubblica, accompagnata da spettacoli di giocoleria itineranti di Fire Animations e laboratori creativi organizzati da Mondo Disabili Future.

Martedì 4 marzo, dalle 14.30 alle 18 il gran finale con una nuova sfilata dei carri lungo Corso della Repubblica, sempre a cura dell’associazione Amici in festa.

“Un calendario pensato per tutti”

L’amministrazione comunale ha lavorato a stretto contatto con associazioni, scuole e volontari per offrire un calendario di eventi accessibile a tutti. L’assessora alla cultura Maria Innamorato e la delegata al Turismo, Spettacolo ed Eventi Aura Contarino si è detta particolarmente soddisfatta del programma di questa stagione: “Il cartellone del 2025 è sicuramente più ricco rispetto agli anni precedenti e copre un arco temporale più ampio. Il nostro obiettivo è offrire alla comunità alcuni pomeriggi di allegria, sperando di attrarre anche visitatori dai comuni limitrofi.”

Il Carnevale Cisternese si conferma quindi un evento centrale nella vita cittadina, pensato per coinvolgere l’intera popolazione con momenti di svago e aggregazione.

Disposizioni sulla viabilità per il Carnevale Cisternese

Per garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi, il Comune ha predisposto alcune modifiche alla viabilità nei giorni delle sfilate:

Domenica 16 febbraio e martedì 4 marzo, dalle 13 alle 20 proprio in considerazione delle due attesissime sfilate in piazza verrà chiusa al traffico (e dunque divieto di sosta con rimozione forzata) tutta la zona di Corso della Repubblica (tra Via Roma e Piazza Battisti), includendo Largo Pellico e Largo Risorgimento.

Sempre domenica 16 febbraio e martedì 4 marzo, dalle 13 alle 18 divieto di sosta con rimozione forzata su Via Roma (tra Via Benedetto Croce/Via Vivaldi e Corso della Repubblica).

Domenica 16 febbraio e martedì 4 marzo, dalle 13.30 alle 15.30 e dalle 18.00 alle 19.30: sospensione momentanea della circolazione su Corso della Repubblica (tra Via Martiri delle Ardeatine e Piazza C. Battisti).

Domenica 16 febbraio e martedì 4 marzo, dalle 15 alle 17 sospensione momentanea della circolazione su Corso della Repubblica (tra Via Benedetto Croce/Via Palatucci e Via Roma), Via Benedetto Croce, Via Vivaldi e Via Roma.

Queste disposizioni consentiranno lo svolgimento in sicurezza delle sfilate e delle manovre dei carri allegorici, garantendo il regolare flusso della manifestazione.