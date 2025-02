Carnevale di Formia 2025 ai blocchi di partenza: date, programma e premi in paio alla lotteria

Nel 2025 torna il Carnevale di Formia: quando si svolgerà questo imperdibile evento? Ecco le date e il programma della manifestazione e i premi della lotteria.

Anche per il 2025 è stato confermato l’imperdibile appuntamento con il Carnevale di Formia. Un evento molto atteso dai cittadini, che quest’anno avrà come tema “Vivi l’America”. Per l’occasione saranno presenti tantissime Associazioni sportive, culturali e teatrali che si susseguiranno per un paio di giorni in un mix di musica, canti e balli per la gioia di grandi e piccini.

Vediamo nel dettaglio quando e dove si svolgerà la manifestazione, quali sono gli appuntamenti in programma e come partecipare alla lotteria finale. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Tutto pronto per il Carnevale di Formia 2025: date, programma e lotteria

Domenica 2 e martedì 4 marzo 2025 andrà in scena il tradizionale Carnevale di Formia. Dopo una serie di incontri, la scelta del tema per quest’anno è ricaduta su “Vivi l’America”. “Si sono susseguiti vari incontri per trovare “l’idea” per questo nuovo imminente carnevale che, dagli anni ‘60, dai tempi di Mago Zurlí ad oggi, è pietra miliare delle iniziative formiane e che nell’ultimo evento 2024 ha visto presenti le oltre 20.000 persone da tutto il comprensorio e fuori regione”. Si legge sulla pagina Instagram della Pro Loco di Formia.

All’evento prenderanno parte tante Associazioni sportive, culturali e teatrali che intratterranno i cittadini con musica, canti, sfilate e balli. La manifestazione avrà inizio domenica 2 marzo con la prima sfilata, aperta dalla banda ufficiale della nazionale Italiana di Rugby “La Frustica di Faleria”. Il secondo appuntamento è quello del martedì grasso, il 4 marzo, con la sfilata dei carri allegorici di Santi Cosma e Damiano. Sempre il 4 marzo, in Largo Paone, si terrà inoltre l’estrazione della lotteria di Carnevale 2025 con 6 ricchi premi in palio:

Iphone 13; TV smart 65″; Play Station 5; PC portatile HP; lavatrice Ignis 7 kg; TV smart 32″ HD.

Si ricorda che è ancora possibile acquistare i biglietti al costo di 2,50 euro direttamente presso la Pro Loco di Formia o negli esercizi commerciali che espongono le locandine. L’esito dell’estrazione sarà successivamente pubblicato sulle pagine Facebook del Comune e della Pro Loco.

In caso di mancata estrazione per cause di forza maggiore, l’evento sarà posticipato a sabato 9 marzo 2025. Per maggiori informazioni si rimanda direttamente ai siti Internet e ai canali social del Comune e della Pro Loco.