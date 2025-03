Carnevale a Roma e nel Lazio, le sfilate in maschera di martedì grasso

Martedì grasso in piazza a Roma, tutto il calendario di eventi e sfilate per rendere indimenticabile l’ultimo giorno di Carnevale.

Roma è pronta per l’ultimo giorno di carnevale, il tradizionale appuntamento di martedì grasso si prepara ad animare non soltanto la capitale ma molti comuni del capitolino e del Lazio con eventi molto tradizionali. Si torna in piazza a Frascati, Ronciglione, Cisterna di Latina, Ostia e Fiumicino oltre che in diversi municipi della capitale. Questi tutti gli eventi più significativi, tra travestimenti e sfilate in maschera, caratterizzati da un partecipazione molto condivisa di famiglie, giovanissimi e bambini.

Tutto pronto per il martedì grasso con un gran numero di eventi che caratterizzeranno il martedì grasso nel territorio dei vari municipi. Domenica all’insegna della gran folla, e di un po’ di confusione complice il clima mite, il cielo quasi sereno e la temperatura gradevole. Anche per domani, giornata di martedì grasso, di gran lunga la più attesa nella tradizionale rassegna di Carnevale ci si attende bel tempo.

Ai molti eventi organizzati, che riporteranno in strada e in parata carri allegorici, sfilate organizzate, concorsi di maschere e balli, bisogna aggiungere le moltissime manifestazioni spontanee. Difficile calcolare quante persone attendersi in piazza.

Carnevale a Roma: ci si attende non meno di mezzo milione di maschere in piazza

Ogni anno, anche in considerazione del clima e delle condizioni meteo, la partecipazione a Roma varia e negli ultimi anni ha abbondantemente superato il mezzo milione di persone. In tutto si calcola che in Italia saranno non meno di 10 milioni gli italiani che prenderanno parte al martedì grasso che solo in una città – Milano – è meno frequentato del solito.

Perché a Milano resiste la tradizione del calendario ambrosiano che come ogni anno si tiene il sabato successivo al martedì grasso, e dunque sabato 8 marzo. In corrispondenza oltre tutto dell’altrettanto attesa Festa della Donna. Questo il calendario dei vari eventi che caratterizzeranno Roma, municipio per municipio, con numerosi eventi famosi che caratterizzeranno il martedì grasso nel Lazio.

Martedì Grasso a Roma

MUNICIPIO I

Alle 16.30 manifestazione di carnevale all’Esquilino. Previsto un corteo da via Santa Croce in Gerusalemme, angolo via Statilia, a via Guglielmo Pepe. Circa 200 persone sfileranno lungo via Conte Verde, piazza Vittorio Emanuele II e via La Marmora.

Fino alle 19, possibili rallentamenti per la viabilità della zona e possibili deviazioni per le linee 5, 14, 71, 105 e 649.

MUNICIPIO VIII

Martedì 4 marzo, tra le 9.30 e le 11.30, sfilata di Carnevale delle scuole del Municipio VIII. Partenza e arrivo saranno in largo Leonardo da Vinci. Tra le strade interessate, via Giustiniano Imperatore, via Chiabrera e via Silvio D’Amico. per il trasporto pubblico possibili temporanee deviazioni per le linee di bus 128, 669, 670, 715, 766 e 769.

MUNICIPIO X

Martedì 4 Marzo manifestazione di Carnevale a Ostia, tra piazza Anco Marzo e piazza Gasparri. In particolare sabato, tra le 10 e le 17,30, possibile deviazione per le linee di bus 01 e 05.

Martedì grasso a Roma e dintorni

Casina di Raffaello

Speciale Carnevale alla Casina di Raffaello. Martedì dalle 15, un pomeriggio di giochi che termineranno con una parata di maschere nello spazio verde di Piazza di Siena. Eventi dedicato particolarmente ai bambini.

Carnevale a Cinecittà World

Il Carnevale prosegue fino al 9 marzo a Cinecittà World. Dove lungo la Carnival Street si potrà assistere alla Parata dei Carri del Cinema, con mezzi come big foot, chopper, limousine, auto della polizia, transformer, personaggi dei cartoni animati, principesse delle fiabe e supereroi del grande schermo.

Carnival Circus Ostia

A Ostia martedì 4 marzo si tiene Carneval Circus. L’evento si svolge in Piazza Anco Marzio e al Parco Willy Ferrero. Sarà una festa caratterizzata da attività culturali, performance e musica. Per i bambini, non mancheranno giochi, laboratori creativi, spettacoli divertenti e una sfilata coloratissima con premiazione finale. Un’esperienza indimenticabile per grandi e piccini.

Carnevale a Fiumicino

Domenica 9 marzo si terrà la 35esima edizione del “Carnevale a mare”, evento patrocinato dal Comune di Fiumicino. Dalle 10 alle 18, ci sarà il mercatino artigianale in via della Torre Clementina e alle 15 sfilerà il tradizionale corteo mascherato lungo le vie del centro storico. Prevista anche animazione per i bambini e alle 18, l’esibizione di alcune scuole di ballo del territorio.

Martedì grasso nel Lazio

Frascati

Attesissimo il Carnevale di Frascati si chiude martedì con un consolidato programma di eventi che richiamano alla lunga tradizionel dell’evento. Dalla tradizionale consegna delle chiavi della città, dalla presenza di autorità comunali a quella di “Re Pupone” il re del Carnevale di Frascati fino al “Corteo Funebre” del Pulcinella. Confermate le sfilate dei carri, gli stand gastronomici e tanti altri appuntamenti all’insegna del divertimento.

Ronciglione

A Ronciglione si tiene uno dei festeggiamenti più famosi di tutto il Lazio. Sfilate storiche, maschere, carri allegorici, bande folcloristiche e spettacoli di artisti di strada, senza dimenticare le delizie gastronomiche dello Street Food Festival.