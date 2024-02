Carrozzeria abusiva, denuncia e sanzione per il titolare

Nei giorni trascorsi i militari appartenenti al Nucleo Carabinieri Forestale di Priverno hanno svolto servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali in particolare controlli presso autocarrozzerie.

In tali servizi, svolti in particolare nel comune di Priverno, hanno deferito in stato di liberta, una persona per violazioni alla D.LGS 152/06 sulla tutela ambientale in quanto esercitava l’attività di carrozziere senza essere in possesso dell’A.U.A. (autorizzazione unica

ambientale), obbligatoria per lo svolgimento della stessa, non era in possesso dell’autorizzazione per lo scarico delle acque reflue industriali ed avendo un forno attivo per la verniciatura delle auto e parti di esse era sprovvisto di autorizzazioni relative alle emissioni di fumi e gas in atmosfera.

Al soggetto veniva quindi contestata la gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi da parte di titolare d’impresa, lo scarico delle acque reflue industriali senza autorizzazione e l’emissione in atmosfera di gas e fumi senza autorizzazione.

Veniva Posto sotto sequestro una struttura utilizzata per svolgere l’attività, un locale adibito a forno per la verniciatura dei veicoli e il piazzale esterno dove erano depositati rifiuti pericolosi.

Veniva inoltre elevata una sanzione amministrativa di € 4133,33 per la mancata tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi da parte di impresa.