Case da sogno di oltre 100 mq in vendita a 30 mila euro vicino alla Capitale, come acquistarla

Una casa da sogno di oltre 100 mq vicino alla Capitale a soli 30 mila euro? Sembra impossibile, ma è tutto incredibilmente vero.

Comprare casa oggi è diventato sempre più difficile, specie se si scelgono le grandi città come Roma, Milano o Torino. Ma ci sono offerte a prezzi stracciati di cui nessuno ti parla.

Stipendi che non aumentano a pari passo con il costo della vita, inflazione e prezzi delle materie prime che aumentano a dismisura anche a causa della guerra tra Russia e Ucraina. Il quadro economico italiano, seppure in ripresa, non è certo edificante. E tutto il resto viene di conseguenza, come gli affitti e gli acquisti delle case.

I prezzi sono saliti alle stelle da Nord a Sud, il mattone vale ancora ora e persino gli studenti fuori sede oggi devono pagare anche 500 euro al mese, quando basta, per una piccola stanza e il resto della casa condiviso. E non va molto meglio per chi oggi ha deciso di acquistare la prima casa con città che ormai sono diventate off limits.

Una casa di 100 mq a 30 mila euro: no, non è solo un sogno

Per il portale Idealista, tra i leader in Italia nella compravendita di case e negli affitti, gli incrementi per l’acquisto di un immobile sono saliti almeno del 2,2%. E nelle grandi città europee non va di certo meglio. Ma può succedere che ogni tanto spuntino offerte che sembrano fantascientifiche, ma sono reali, come quelle di cui vi stiamo per parlare.

L’Italia piange, la Spagna quasi. Ma vicino alla capitale Madrid ci sono opportunità incredibili per acquistare case quasi di lusso e di grandi dimensioni, a prezzi irrisori. Parliamo per esempio di Guadalajara, sul versante occidentale della catena montuosa dell’Altomira. Ad 1 ora e mezza da Madrid, i prezzi delle case possono a arrivare anche a 30 mila euro, come ad Albalate de Zorita, cittadina di Guadalajara dove ci sono offerte molto convenienti per case in buono stato. Albalate de Zorita è la località più economica della provincia, almeno per quanto riguarda il prezzo delle case.

Da Albalate de Zorita, una popolazione di 1.146 abitanti, anche da qui in un’ora e mezza si può raggiungere Madrid e secondo i dati più recenti forniti dal portale immobiliare Idealista, risalenti a gennaio 2025, il prezzo medio delle abitazioni si attesta intorno ai 1.203 euro al metro quadro, con una variazione annua del +3,6%. Per avere un’idea del risparmio, sappiate che a Madrid il prezzo a metro quadro si aggira intorno ai 4.700 euro.

Oltre ad Albalate de Zorita (973 euro/mq), i comuni più economici sono Uceda (1.138 euro/mq, Trijueque (1.196 euro/mq), Villanueva de la Torre (1.270 euro/mq) e Torrejón del Rey (1.302 euro/mq). Nel caso di Albalate de Zorita è possibile trovare case di oltre 100 mq per 30 mila euro.