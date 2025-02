C’è posta per te, chi sono gli ospiti di stasera: anticipazioni e sorprese

Torna in onda su Canale 5 C’è posta per te. Sabato 22 febbraio verrà trasmessa la sesta puntata della stagione con tante sorprese: ecco le anticipazioni.

Dopo la solita pausa per lasciare spazio alla finale della 75ª edizione Festival di Sanremo, andata in onda il 15 febbraio, i telespettatori potranno continuare a seguire le storie d’amore, i racconti familiari e le sorprese a C’è posta per te. Il people show condotto da Maria De Filippi appassiona da anni milioni di persone che ogni settimana si collegano alla rete ammiraglia di Mediaset per non perdersi nemmeno una puntata.

Tra ricongiungimenti familiari, amori interrotti, incontri inaspettati, rapporti spezzati e tradimenti, il programma del sabato sera di Canale 5 non smette mai di stupire e farsi seguire da un pubblico sempre più nutrito. Il sesto appuntamento della stagione televisiva andrà in onda questa sera, sabato 22 febbraio dalle ore 21:30, dove non mancheranno momenti commoventi, ma anche sorpresi e ospiti Vip che regaleranno un sorriso e parole di supporto a chi vive un momento difficile per un lutto o per questioni economiche.

C’è posta per te, anticipazioni sabato 22 febbraio: tutto sulla sesta puntata

Nonostante siano passati molti anni dalla prima puntata di C’è posta per te, il programma continua ad essere uno dei più seguiti e amati dal pubblico televisivo e dal popolo del web. L’ultimo appuntamento di questa stagione, andato in onda sabato 8 febbraio, ha segnato uno share del 32% con 4.632.000 spettatori attaccati alla TV, avendo la meglio sul competitor di Rai 1, Ora o mai più.

Anche nella sesta puntata del people show, a consegnare la posta saranno quattro postini: Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi, Marcello Mordino e Giovanni Vescovo, che andranno in giro per tutta Italia e all’estero in sella alle loro biciclette per cercare i destinatari dell’invito e accoglierli prima di farli entrare all’interno dello studio.

Dopo la partecipazioni di personaggi di fama nazionale e internazionale, come Dusan Vlhaovic, Antonino Cannavacciuolo, Matteo Berrettini, Annalisa, Stefano De Martino, Paolo Bonolis, Alvaro Mmorata, Al Bano Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo, in studio Maria De Filippi accoglierà altri volti amatissimi dal pubblico. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni di WittYTV gli ospiti che arriveranno nei prossimi appuntamenti di C’è posta per te apparterranno sia al mondo della musica e dello sport, strappando sorrisi in chi riceve il regalo.

Gli ospiti di C’è posta per te di sabato 22 febbraio: due grandi nomi per Maria De Filippi

Nella serata di sabato 22 febbraio sono previsti due grandi nomi dello spettacolo e del mondo calcio. Maria De Filippi accoglierà in studio uno dei cantautori più amati e seguiti della scena pop musicale italiana e internazionale, parliamo di Mahmood, che quest’anno è stato anche co-conduttore del Festival di Sanremo. Insieme a lui ci sarà anche Paulo Dybale, amato attaccante della Roma e della Nazionale Argentina. Le anticipazioni di Super guida Tv, inoltre, hanno rivelato che ci saranno anche molti altri nomi che andranno a riempire le puntate. Sono attesi, infatti, anche Il Volo, Stash e Zlatan Ibrahimovic.