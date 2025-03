C’è posta per te, nessuno se l’aspettava: ecco com’è finita tra papà Ciro, mamma Anna e Concetta

Il finale della storia tra papà Ciro e mamma Anna con la figlia Concetta non se lo aspettava nessuno: ecco che cosa è successo a C’è posta per te.

Uno dei programmi più longevi del piccolo schermo è C’è posta per te, probabilmente il people show più famoso della televisione dopo Carramba che sorpresa. La trasmissione va in onda ogni sabato sera dal 12 gennaio 2000 ed è stata ideata e condotta da Maria De Filippi, che ogni settimana da ventotto edizioni racconta le storie di personaggi comuni che contattano la redazione per risolvere conflitti familiari e sentimentali.

Il programma consiste nell’invio di una lettera immaginaria di un mittente a un destinatario per motivi vari. In genere, parliamo di personaggi che vogliono ricongiungersi con parenti con i quali il rapporto si è interrotto, ma anche recuperare legami amorosi, ritrovare amicizie di gioventù o chiarire questioni in sospeso. Una delle storie che più ha fatto appassionare il pubblico è stata quella di papà Ciro e mamma Anna che hanno chiamato in trasmissione la figlia Concetta e il genero Giuseppe.

C’è posta per te, la storia di Concetta con papà Ciro e mamma Anna

Nell’appuntamento di C’è posta per te della scorsa settimana, andata in onda sabato 22 febbraio, Maria De Filippi ha accolto in studio due genitori, Ciro e Anna, raccontando la loro storia. La coppia di coniugi vive a Boscotrecase, un paese in provincia di Napoli, e ha deciso di chiamare in trasmissione la figlia Concetta con la quale non si parla da 5 anni.

Ciro e Anna hanno raccontato alla redazione che i rapporti si sono interrotti quando la figlia si è fidanzata con Giuseppe, un ragazzo che secondo la loro opinione non aveva prospettive. Il padre di Concetta ha raccontato che il desiderio era che la figlia avesse una maggiore sicurezza, tanto che ha offerto al giovane anche un lavoro ma lui ha rifiutato. Con il passare del tempo, Ciro è arrivato persino a vietare a Giuseppe di entrare in casa.

Nonostante la decisione di Ciro, Concetta e Giuseppe hanno continuato a sentirsi al telefono, fin quando l’uomo ha cacciato di casa la figlia. Una scelta arrivata d’impulso quando ha capito che la relazione tra i due ragazzi stava andando avanti. Anna ha aggiunto che le manca parlare con la figlia, nonostante provi a riallacciare i contatti da cinque anni, da quando tutto si è interrotto.

Concetta ha ascoltato in silenzio le parole dei genitori, che le hanno chiesto di perdonarli e tornare a frequentarsi. Concetta ha preso la parola e ha raccontato che per lei questa situazione è stata complicata e che non è vero che ha scelto Giuseppe al posto dei genitori. Ha specificato che è andata da lui dopo che era stata cacciata di casa. All’epoca Concetta aveva 17 anni, mentre oggi ha 22 anni, e da quel momento ha deciso di andare a vivere con il fidanzato.

C’è posta per te, la scelta finale di Concetta con i genitori spiazza il pubblico

Concetta è apparsa arrabbiata non tanto con il padre, che è sempre stato severo, ma soprattutto con la madre perché le rimprovera di non aver mai detto niente al padre e per questo fatica a perdonarla. La mamma però ha cercato di spiegare alla figlia che le cose sono più complicate di quanto pensa. A sorpresa è intervenuto Giuseppe per metterà calma.

Il pubblico è rimasto spiazzato dalle parole del ragazzo, che ha convinto Concetta ad aprire la busta. Giuseppe ha sottolineato che qualsiasi scelta avrebbe preso la fidanzata, lui sarebbe stato al suo fianco, ma ha poi spiegato che lui non porta rancore e che la mamma è solo una. Alla fine, la ragazza riabbraccia i genitori non riuscendo a trattenere l’emozione.