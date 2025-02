Cesara Buonamici, sapete chi è il marito? È più famoso di lei

Cesara Buonamici è un volto noto al grande pubblico ed è una delle giornaliste più famose della TV, ma sapete chi è il marito? È un nome conosciuto quanto lei.

Tra le giornaliste televisive più apprezzate dai telespettatori c’è sicuramente Cesara Buonamici, che da anni è un volto amatissimo in casa Mediaset. È stata non solo tra le prime conduttrici di Studio Aperto, ma soprattutto è annoverata tra i fondatori del TG5, insieme a diversi colleghi famosissimi, ovvero Enrico Mentana, Cristina Parodi, Lamberto Sposini e Clemente Mimun.

Attualmente Cesara continua a condurre l’edizione delle 20 del telegiornale di Canale 5 e nel 2018 diventa anche vice-direttrice del TG5. Negli anni ha condotto anche altri programmi, ma il momento che le ha dato più notorietà è stato quando Alfonso Signorini l’ha scelta come opinionista del Grande Fratello nel 2023, confermandola anche nella stagione successiva.

Classe 1957, Buonamici è nata a Firenze ed è sempre stata molto legata ai suoi genitori. In merito alla sua vita sentimentale sappiamo che da moltissimi anni è legata al marito Joshua Kalman, con il quale vive a Roma. Hanno scelto la Capitale per motivi lavorativi di entrambi. L’uomo è un nome noto, anche se non fa parte del mondo dello spettacolo.

Joshua Kalman, chi è il marito di Cesara Buonamici: età, origini, lavoro e matrimonio

Joshua Kalman è il marito di Cesara Buonamici ed è conosciuto negli ambienti altolocati. In merito a lui sappiamo che è nato nel 1951 in Israele ed è un noto medico. Ha studiato medicina nel suo paese natale, dove ha iniziato a muovere i primi passi nel settore medico ed affermarsi con la sua professione, per poi trasferirsi in Italia dove ha conosciuto la nota giornalista del TG5 all’età di 47 anni. L’uomo ha svolto anche il lavoro di traduttore.

Joshua e Cesara sono convolati a nozze il 14 maggio 2022, con i festeggiamenti che si sono svolti alla Terrazza Borrimini a Roma, dove erano presenti solo una cerchia ristretta di amici e parenti. Il matrimonio è stato celebrato con rito civile a Fiesole e si sono uniti dopo 24 anni d’amore. La giornalista ha parlato della relazione durante l’intervista a Verissimo, dove ha raccontato come il marito le porta ancora oggi il caffè a letto ed hanno un bellissimo rapporto.

Il medito e la giornalista non hanno figli, ma non è stata una loro scelta, come ha raccontato la stessa Cesara nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5. Buonamici ha spiegato che i bambini non sono arrivati, anche se ci hanno provato ad averli. Nonostante ciò, l’opinionista del GF ha rivelato che tra loro c’è uno splendido rapporto e hanno tanta sintonia, oltre al fatto che ognuno ha mantenuto la propria fede religiosa.