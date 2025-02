Che Dio Ci Aiuti 8, da stasera in tv: cast, anticipazioni dei primi episodi e quante puntate ci aspettano

È tutto pronto per Che Dio ci Aiuti 8, che da stasera occuperà il prime time del giovedì sera di RAI Uno: il cast, le anticipazioni e gli episodi.

Che Dio ci Aiuti è una delle serie televisive più longeve e seguite targate RAI. È stata trasmessa in prima visione sulla rete ammiraglia nel 2011 e ogni anno è stata rinnovata con i nuovi episodi. Nella nuova stagione cambieranno alcune cose, a partire dalla protagonista che non sarà più Suor Angela, che per sette stagioni ha avuto il volto dell’amatissima Elena Sofia Ricci.

I fan di Che Dio ci Aiuti 8 dovranno aspettarsi tante novità nelle nuove puntate, in onda ogni giovedì sera dal 27 febbraio su RAI Uno. La serie TV è prodotta da Rai Fiction e Lux Vide e nell’ottava stagione ci sarà una sorta di reboot, visto che cambierà gran parte del cast e anche la location. Partirà tutto da Suor Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi, che nelle scorsa stagione ha preso i voti per diventare suora e sarà proprio lei al centro della trama. Non mancheranno però i grandi ritorni.

Che Dio Ci Aiuti 8, grandi novità in arrivo: cast, location e numero di puntate

La data da spuntare sul calendario è stasera, giovedì 27 febbraio 2025, quando RAI Uno manderà in onda il primo episodio dell’ottava stagione, occupando quindi lo spazio che fino alla scorsa settimana era occupato da Un passo dal cielo 8. Nel cast ritroviamo, come già anticipato, Francesca Chillemi, che tornerà a vestire i panni di Suor Azzurra, che sarà la nuova protagonista, prendendo il posto di Elena Sofia Ricci.

Il protagonista maschile sarà Giovanni Scifoni che è Lorenzo Riva, capo della casa famiglia in cui va a lavorare Azzurra, che si trasferirà da Assisi a Roma. La capitale, infatti, sarà la nuova location della serie televisiva. Le ospiti della casa famiglia sono Melody, Cristina Vanzini e Olly, interpretate rispettivamente da Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli e Ludovica Ciaschetti.

Pietro Riva è interpretato da Tommaso Donadoni, è il figlio di Lorenzo. Poi nel cast troviamo Giulio Corso, attore che interpreta l’avvocato Carrado Proietti; mentre la piccola Gaia Bella è Giulia Riva, la figlia di Lorenzo e sorella di Pietro. Infine, c’è Margherita Mannino che veste i panni dell’assistente sociale Alessia D’Amico, che segue le ragazze nella casa famiglia romana.

La nuova stagione, però, non farà a meno di Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Le due attrici, infatti, anche se non saranno presenti in tutte e 10 le puntate, ognuna delle quali manderà in onda due episodi, torneranno in alcuni appuntamenti nei panni delle amatissime Suor Angela e Suor Costanza. In questo modo si ritroveranno con Suor Azzurra.

Che Dio Ci Aiuti 8, anticipazioni prime puntate

L’ottava stagione di Che Dio Ci Aiuti 8 ritroveremo Suor Azzurra in una casa famiglia a Roma, dove dovrà operare nella Casa del Sorriso dopo che Suor Angela le ha chiesto aiuto per salvare la struttura. Qui avrà a che fare con Lorenzo Riva, psichiatra e padre di due figli Pietro e Giulia, che gestisce le ospiti della struttura da quando la moglie Serena è morta in un incidente.

Nella casa famiglia, Suor Azzurra avrà a che fare con Cristina, una giovane sedicenne incinta di uno spacciatore, che dovrà imparare a fidarsi delle persone che le stanno intorno. Poi ci sono Olly, una ragazza orfana di padre, e Melody, un’ospite speciale accolta nella struttura per scappare dal compagno violento. Corrado sarà affascinato proprio da Melody, un avvocato che offrirà un aiuto legale pro bono a chi ne ha bisogno.