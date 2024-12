Che sia in marmo o legno, non dovrai più spendere un capitale: come eliminare le macchie più ostinate dalla cucina

Il metodo semplice e veloce per dire addio alle macchie senza dover comprare mille prodotti chimici. Facilissimo, anche l’ambiente ci ringrazierà.

Le pulizie in casa sono veramente un tasto dolente, confessiamolo! Purtroppo vanno fatte ed anche in modo particolarmente frequente in alcune stanze, come la cucina o il bagno. Ma come possiamo dire addio allo sporco in modo facile e veloce senza particolare fatica specialmente se parliamo di legno o marmo?

Niente paura ci siamo qui noi ad aiutarvi. In poco tempo, e con pochi soldi e fatica tutto tornerà super pulito ed igienizzato. Quindi non ci dilunghiamo troppo e scorri le prossime righe per prendere appunti.

Tutto pulito senza fatica e facendo felice anche il portafoglio

Pulire casa è un compito che non è piacevole o divertente fare, confessiamolo! Poi ci sono alcune macchie davvero difficili da rimuovere. Tra loro annoveriamo sicuramente quelle di unto. La cucina è il luogo dove maggiormente possiamo trovarle e fare i conti con loro.

Il piano di lavoro, oppure le piastrelle possono essere una bella noia pulirle. Ma non dimentichiamoci dei mobili in legno. Noi oggi ti vogliamo svelare alcuni segreti per dire addio a queste macchie. Iniziamo con il marmo. Tantissimi piani di lavoro sono in questo materiale ma dobbiamo fare molta attenzione.

L’aceto ed il limone non devono mai e poi mai essere utilizzati su questa superficie perché potrebbero rovinarla. La scelta corretta da fare è il bicarbonato di sodio. Mettiamo due cucchiai in mezzo litro di acqua e aggiungiamo anche uno di sapone. Amalgamiamo per bene ed immergiamo un panno.

Puliamo la superficie e poi eliminiamo l’eccesso con un altro panno. Il nostro piano di lavoro macchiato di unto è in acciaio? Anche in questo caso non serve acquistare chissà quali prodotti chimici ci serviranno due ingredienti che abbiamo in cucina, l’aceto di vino bianco ed il bicarbonato di sodio.

Combinando insieme possiamo pulire tutto alla perfezione senza alcun tipo di alone. Uniamo mezzo litro di acqua caldo con un bicchiere di aceto ed uno di bicarbonato. Con un panno bagnato puliamo la superficie. Se necessario, per una macchia bella ostinata ripetiamo l’operazione.

Dobbiamo pulire qualcosa in legno? Gli ingredienti, anche in questo ultimo caso, li troviamo tutti in cucina. Ci occorre mezzo litro di acqua calda e un bicchiere di aceto di vino bianco. Amalgamiamo e poi puliamo il punto con la macchia. Per quelle ostinare, invece, utilizziamo il detersivo per i piatti unendone due cucchiai con mezzo bicchiere di aceto e mezzo litro di acqua.

Possiamo anche unire del succo di limone in mezzo litro di acqua calda per avere un odore incredibilmente buono. Quindi, adesso togliere le macchie in cucina, indipendentemente dal materiale, non sarà più un mistero per te ed il tuo portafoglio sarà felice come l’ambiente!