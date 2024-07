Chiosco abusivo a Formia. Chiusura e sanzioni per 15mila euro

La sera di sabato 20.07.2024 i Carabinieri della Stazione CC di Formia, all’esito di specifici servizi volti al

controllo degli esercizi commerciali sono intervenuti in via Porto Caposele presso un chiosco gestito da

un’associazione sportiva dilettantistica con sede in Formia.

Nel corso del controllo è emerso come fosse stata posta in essere una vera e propria attività commerciale

concernente la di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione. È stata riscontrata la presenza di

circa 90 persone, tra cui in molti erano coloro che non avevano alcun titolo di socio dell’associazione.

Ulteriori accertamenti, tramite visure catastali e autorizzazioni, permettevano di appurare che il chiosco, che insiste

su un’area data in concessione dal demanio, era abusivo e privo dei requisiti edilizi, urbanistici e igienico sanitari,

costituendo un grave rischio per l’ignara clientela.

A seguito di questi specifici controlli alla società sono state contestate violazioni per un valore complessivo di 15

mila euro e disposta la chiusura dell’attività abusiva ordinando lo sgombero dell’area adiacente al chiosco, non

oggetto di concessione, dai tavolini e dalle sedie. Sono state informate dell’accaduto le competenti autorità

chiamate ad esprimersi in merito a quanto accaduto con l’adozione di specifici provvedimenti e chiamate a vigilare

con maggior cura sulla presenza o meno delle autorizzazioni per coloro che durante il periodo estivo si

improvvisano piccoli imprenditori di bar