‘Ci fanno comprare la passata di pomodoro vecchia’: se vedi questo dettaglio sulla bottiglia è di 3 anni fa, assurdo

Se vedi questo dettaglio il rischio è che ci troviamo ad acquistare della passata di pomodoro vecchia addirittura di tre anni, ma in pochi lo sanno.

Oggi vogliamo svelarvi un trucco per acquistare sempre e comunque del pomodoro che sia fresco per fare la vostra pasta o fare qualsiasi altro tipo di preparazione. La passata di pomodoro è un grande classico della cucina italiana, la possiamo utilizzare in tantissimi contesti e tutti ne compriamo diversi barattoli ogni settimana. Sappiamo benissimo che nel nostro paese si mangia tantissima pasta e la passata è ciò di più facile per realizzare un piatto veloce e gustosissimo.

La possiamo poi utilizzare anche per fare delle altre preparazioni, magari per andarla a inserire all’interno di ricette differenti. La possiamo mettere nella carne, per fare un delizioso spezzatino, oppure aggiungerla alla pasta sfoglia per fare la pizza fatta in casa. Fatto sta che il pomodoro sta di media bene con tutto. Da molto tempo però sono diverse le notizie che raccogliamo sul web e che ci invitano a fare attenzione a numerosi particolari per evitare di acquistare prodotti di qualità scadente o magari anche pericolosi per la nostra salute.

Passata di pomodoro, fate attenzione: ve la vendono di tre anni fa

Fate attenzione alla passata di pomodoro, ve la vendono anche di tre anni fa e non vi rendete conto che rischiate molto per la vostra salute. C’è però un particolare che vi può salvare e che vi mostra che è tutto davvero molto più facile di quanto si possa pensare.

Lo scopriamo attraverso la pagina Instagram @reset_energia che ci fa capire come la passata che compriamo al supermercato potrebbe essere vecchia addirittura di tre o quattro anni. Sebbene i conservanti la rendano sicura dal punto di vista regolamentare, chi vorrebbe mai mangiare del pomodoro confezionato da quattro anni in una bottiglia di vetro? Basterà controllare la lettera del lotto indicata sopra il tappo di metallo che chiude il barattolo di vetro. Ogni lettera indica l’anno di confezionamento e ci fa capire da quanto è stata imbottigliata.

La lettera U corrisponde al 2021, mentre la F al 2022 e la M al 2023 infine la G al 2024. Si tratta di un trucchetto molto semplice da portare a termine e che ci regala una risposta intuitiva e rapida che non ci chiede di applicare chissà quale trucco o metodo.