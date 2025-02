Ciammelle di Gaeta, abbiamo riscoperto l’antichissima ricetta dimenticata da tutti: biscotti profumati e di una bontà unica

Abbiamo trovato una ricetta antichissima che siamo sicuri vi farà piacere riscoprire: le ciammelle di Gaeta, biscotti fragranti e profumati di cui innamorarsi all’istante!

Esistono ricette che appartengono a tutta la tradizione italiana da Nord a Sud: basta pensare al ragù, alla pasta e ceci, pasta e lenticchie o fagioli, ma anche la pasta frolla, i biscotti al burro e le celeberrime carbonara, gricia e amatriciana. Tutti noi in qualche modo abbiamo assaggiato e preparato questi piatti, di un gusto e sapore esclusivi! Eppure esistono anche le ricette regionali e locali, un po’ meno conosciute forse e spesso persino dimenticate dai concittadini.

È il caso come questo di oggi, delle ciammelle di Gaeta, dei biscottini dalla tipica forma di ciambelline che quasi tutti nel territorio hanno dimenticato. Neppure le pasticcerie più tradizionali sembra le realizzino e solo qualche nonnina si ricorderà di come prepararle. Noi siamo riusciti a ritrovare la ricetta antichissima, adattandola un po’ ai giorni nostri. Vogliamo scoprire come realizzarle?

Ciammelle di Gaeta, riportiamo a galla l’antichissima ricetta: da leccarsi i baffi

Le ciammelle di Gaeta potrebbero sembrare dei classici biscottini dalla tipica forma arrotondata col buco in centro, ma la specialità che conferisce loro tutta la peculiarità era il naspro: una sorta di sciroppo di zucchero e limone cui all’interno venivano tuffate le ciambelle appena cotte. Questo composto pian piano si asciugava, laccando letteralmente i biscotti da gustare ancora caldi, ci immaginiamo già il profumo nelle pasticcerie di circa 80 anni fa, comprese le case di nonna!

Come dicevamo, ad oggi persino gli abitanti di Gaeta hanno quasi dimenticato del tutto questa ricetta, ma noi abbiamo deciso di riadattarla cosicché anche le nuove generazioni possano riscoprire i sapori di una volta. Segnatevi subito l’occorrente!

Ingredienti per circa 30 biscotti

4 uova intere;

2 tuorli;

2 cucchiai di olio d’oliva;

Farina ‘quanto basta’;

700 gr di zucchero;

200 ml di acqua;

Qualche goccia di essenza di rose;

Scorza grattugiata di 1 limone non trattato;

Preparazione